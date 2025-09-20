ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی جے پی لیڈران نے جنوبی کشمیر کے فروٹ منڈیوں کا دورہ کیا، مسائل کے حل کی یقین دہانی
Published : September 20, 2025 at 8:26 PM IST
پلوامہ : بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ اور دیگر بی جے پی لیڈران کے ہمراہ أج جنوبی کشمیر کے پرچھو، پچہار اور شوپیاں فروٹ منڈیوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میوہ کاشتکاروں اور تاجروں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل کا جائزہ لیا۔
کاشتکاروں اور کاروباری طبقے نے وفد کو بتایا کہ حالیہ دنوں کی بارشوں کے باعث جموں-کشمیر قومی شاہراہ بند رہی، جس کی وجہ سے میوہ صنعت سے وابستہ افراد کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کی بندش اور ٹرانسپورٹ کی کمی کے سبب بڑی مقدار میں سیب شوپیاں، پرچھو اور پچہار فروٹ منڈیوں میں جمع ہیں جو اب خراب ہورہے ہیں۔
رویندر رینا نے اس موقع پر کسانوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی قیادت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے کہ زیادہ سے زیادہ میوہ بردار گاڑیاں منڈیوں سے نکل سکیں تاکہ ذخیرہ شدہ میوہ وقت پر اپنی منزل تک پہنچے، کیونکہ فی الوقت سیب کا پیک سیزن جاری ہے۔
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی سرکار کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر سرکار سے اپیل کی کہ کسانوں کے کے سی سی قرضے کو معاف کیا جائے جبکہ تیاہ شدہ میوہ کا تحمینہ لگا کر کسانوں کی مالی معاونت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں مرکزی سرکار کے ساتھ بات کرکے سبھی درپیش مسائل ان کی نوٹس میں لائے جائے اور مجھے امید ہے کہ مرکزی سرکار کسانوں اور میوہ صنعت سے وابستہ افراد کی بھرپور معاونت کریں گے۔