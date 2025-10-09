ETV Bharat / jammu-and-kashmir

عمر عبداللہ سرکار ایک سال میں ایک بھی وعدہ وفا نہ کر سکی: ترون چُگ

بی جے پی لیڈر ترون چُگ نے این سی، پی ڈی پی پر مفاد پرست سیاست کا الزام عائد کیا۔

ترون چُگ
ترون چُگ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 4:41 PM IST

سرینگر (پرویز الدین) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی جنرل سیکریٹری اور جموں وکشمیر انچارج - ترون چُگ - نے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے کے باوجود بھی ان کی حکومت عوام سے کئے گئے ایک بھی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔

ترون چگ نے کہا: ’’جموں وکشمیر کے لوگ عمر عبداللہ سرکار سے جواب دہی چاہتے ہیں کیونکہ انتخابات کے دوران کیے گئے کسی بھی وعدے کو اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔‘‘ ترون چگ نے مزید کہا کہ عمر عبداللہ قیادت والی حکومت کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے اور اب لوگ حساب مانگ رہے ہیں ان کے کام کا 20 فیصد وقت گزر چکا ہے مگر ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔

انہوں نے نیشنل کانفرنس پر پولیٹکل ٹورِزم میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’این سی اقتدار کے نام پر سیاحت کر رہی ہے۔ انہیں جموں وکشمیر کی سیاحت سے کوئی دلچسپی نہیں وہ صرف اپنی سیاسی سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔‘‘

پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے اس بیان پر کہ وہ اسمبلی میں ’’اینٹی بلڈوز بل‘‘ لائے گی، ترون چگ نے کہا کہ ’’نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی دونوں ہی عوام فلاح کے بجائے ’مفادات پرست سیاست‘ میں مصروف عمل ہیں۔‘‘

انہوں نے مزید کہا کہ ہر الیکشن جمہوریت کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ یہ عوام میں سیاسی شعور زندہ رکھتا ہے۔ چار راجیہ سبھا نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات پر انہوں نے کہا: ’’بھارتیہ جنتا پارٹی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ بی جے پی کسی باپ بیٹے یا ماں بیٹی کی پارٹی نہیں ہے۔‘‘

  1. بھاجپا کو خود دس برسوں کا رپورٹ کارڈ پیش کرنا چاہئے: وزیر صحت سکینہ ایتو

