بی جے پی بندوق کی نوک پر کشمیریوں کو قومی ترانہ گانے پر مجبور کر رہی ہے، محبوبہ مفتی کا الزام
محبوبہ مفتی نے قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہنے پر پولیس کی جانب سے کئی نوجوانوں کو حراست میں لیے جانے پر اپنا ردعمل دیا۔
Published : October 2, 2025 at 4:39 PM IST
سری نگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کشمیر میں لوگوں کو بندوق کی نوک پر قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ قومی ترانے کے دوران کھڑے نہ ہونا حکومت کی ناکامی ہے۔ بگھاٹ علاقے میں کھیلوں کے میدان کے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ نے کہا، "یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بی جے پی نے ایسی صورت حال پیدا کر دی ہے جہاں وہ بندوق کی نوک پر لوگوں کو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے یاد ہیں، جب بھی قومی ترانہ بجایا جاتا تھا، ہم احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تب کوئی جبر نہیں تھا۔ یہ ان (بی جے پی) کی ناکامی ہے۔"
منگل کی شام ٹی آر سی فٹبال گراؤنڈ میں قومی ترانے کے دوران بیٹھے رہنے پر پولیس نے کئی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ محبوبہ مفتی اس بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہی تھیں۔
محبوبہ نے بگھاٹ برزلہ میں ایک نجی اسکول مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ (MET) کے کھیل کے میدان کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا، "میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور ایم ای ٹی اسکول گراؤنڈ کو چھوڑ دیں تاکہ نوجوان اور مقامی باشندے عوامی جگہ کو کھیلوں اور دیگر سماجی سرگرمیوں جیسے کہ شادیوں کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ اگر اس گراؤنڈ کو بھی چھین لیا جائے تو نوجوان گمراہ ہو کر منشیات کی لت یا دیگر ناپسندیدہ سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔"
محبوبہ نے شہر کے چٹہ بل علاقے میں ایک ڈیری فارم گراؤنڈ کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے مکینوں سے بات چیت کی۔ مقامی باشندوں نے مطالبہ کیا کہ ڈیری فارم کا گراؤنڈ ان کے لیے کھلا رکھا جائے کیونکہ یہ ان کا واحد کھیل کا میدان ہے۔
مفتی نے کہا، "یہ جگہ کئی دہائیوں سے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ پی ایم مودی نے اپنی 'من کی بات' تقریر میں پلوامہ میں نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کی بھی تعریف کی۔ میں آرمی کور کمانڈر سے اپیل کرتی ہوں کہ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس علاقے کے نوجوان اس کھیل کے میدان سے محروم نہ رہیں"۔
