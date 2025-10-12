ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بی جے پی نے جموں وکشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کے لیے غلام محمد میر، راکیش مہاجن اور ست پال شرما کو امیدوار بنایا ہے۔

جموں و کشمیر راجیہ سبھا انتخابات: بی جے پی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 12:02 PM IST

جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں و کشمیر میں ہونے والے آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے غلام محمد میر، راکیش مہاجن اور ست پال شرما کو یونین ٹریٹری کی تین مخصوص نشستوں پر انتخاب لڑنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔

پارٹی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جموں و کشمیر میں علاقائی توازن اور تنظیم کی مضبوطی کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ نامزدگی کا عمل دونوں خطوں، یعنی جموں اور وادی کے سینئر لیڈروں کے مشاورت کے بعد طے پایا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات بی جے پی کی نئی سیاسی ساخت میں اثر و رسوخ کو پرکھنے کا اہم موقع ثابت ہوں گے۔ خاص طور پر پارٹی نے پہلی دو نشستوں کے لیے بھی امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سابقہ انتخابات میں بلا مقابلہ جاتی رہی ہیں۔ اس اقدام کو سیاسی نقطہ نظر سے علامتی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔

چنانچہ انتخابی کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق غلام محمد میر اور راکیش مہاجن بالترتیب پہلی اور دوسری نوٹیفکیشن کے تحت نامزد امیدوار ہوں گے۔ یہ قدم غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر یہ دو نشستیں حکمران پارٹی کی واضح اکثریت کے باعث بلا مقابلہ منتخب ہوتی تھیں۔ وہیں نوٹیفکیشن کے تحت بی جے پی کے ریاستی صدر ست شرما کو بھی امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جہاں پارٹی کی جیت کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔

حکمران جماعت نیشنل کانفرنس پہلے پی اپنے تین امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے جن میں سابق وزیر سجاد کچلو، چوھدری رمضان، اور شمی اوبرائے شامل ہیں۔

