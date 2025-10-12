ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر راجیہ سبھا انتخابات: بی جے پی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا
بی جے پی نے جموں وکشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کے لیے غلام محمد میر، راکیش مہاجن اور ست پال شرما کو امیدوار بنایا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 12:02 PM IST
جموں: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے جموں و کشمیر میں ہونے والے آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے غلام محمد میر، راکیش مہاجن اور ست پال شرما کو یونین ٹریٹری کی تین مخصوص نشستوں پر انتخاب لڑنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔
Heartiest congratulations and my best wishes to Sh. #Sat_Sharma Ji on being finalized as the BJP Candidate for the Rajya Sabha, Wishing him resounding Victory in Voting on 24th October and great success in new responsibility. pic.twitter.com/c8wAcCNjBg— Ravinder Raina (@RavinderRaina) October 12, 2025
پارٹی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جموں و کشمیر میں علاقائی توازن اور تنظیم کی مضبوطی کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ نامزدگی کا عمل دونوں خطوں، یعنی جموں اور وادی کے سینئر لیڈروں کے مشاورت کے بعد طے پایا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ انتخابات بی جے پی کی نئی سیاسی ساخت میں اثر و رسوخ کو پرکھنے کا اہم موقع ثابت ہوں گے۔ خاص طور پر پارٹی نے پہلی دو نشستوں کے لیے بھی امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو سابقہ انتخابات میں بلا مقابلہ جاتی رہی ہیں۔ اس اقدام کو سیاسی نقطہ نظر سے علامتی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
Heartiest congratulations and my best wishes to Sh. #Rakesh_Mahajan Ji on being announced as the BJP Candidate for the Rajya Sabha, Wishing him the best of Luck. pic.twitter.com/fbQvyQPQKB— Ravinder Raina (@RavinderRaina) October 12, 2025
چنانچہ انتخابی کمیشن کی جاری کردہ فہرست کے مطابق غلام محمد میر اور راکیش مہاجن بالترتیب پہلی اور دوسری نوٹیفکیشن کے تحت نامزد امیدوار ہوں گے۔ یہ قدم غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر یہ دو نشستیں حکمران پارٹی کی واضح اکثریت کے باعث بلا مقابلہ منتخب ہوتی تھیں۔ وہیں نوٹیفکیشن کے تحت بی جے پی کے ریاستی صدر ست شرما کو بھی امیدوار کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جہاں پارٹی کی جیت کے امکانات کافی زیادہ ہیں۔
Heartiest congratulations and my best wishes to Jenab #Ghulam_Mohd_Mir Sahib on being announced as the BJP Candidate for the Rajya Sabha, Wishing him the best of Luck. pic.twitter.com/Pu85aROxWv— Ravinder Raina (@RavinderRaina) October 12, 2025
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس پہلے پی اپنے تین امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے جن میں سابق وزیر سجاد کچلو، چوھدری رمضان، اور شمی اوبرائے شامل ہیں۔
