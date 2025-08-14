جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اڑی سیکٹر میں منگل کی رات عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان تصادم ہوا۔ اس دوران بہار کے بھاگلپور ضلع کے رنگڑا بلاک کے چاپر گاؤں سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان انکت یادو ہلاک ہوگئے۔ انکت فوج میں حوالدار کے عہدے پر تعینات تھے اور ان کی ڈیوٹی اڑی سیکٹر کے ٹکا پوسٹ کے قریب لگی تھی۔
ہسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گئے
منگل کی رات عسکریت پسندوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کا فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ اس دوران انکت کو گولی لگی جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی انکت کو فوری طور پر اے آئی پی-06 اور پھر دیوی پوسٹ لے جایا گیا۔ بٹالین کے آر ایم او نے ان کا علاج کیا لیکن شدید زخموں کی وجہ سے بدھ کی صبح ساڑھے چھ بجے انہوں نے آخری سانس لی۔
فوج کے افسران نے بھائی کو مطلع کیا
فوجی حکام نے بدھ کی صبح 10 بجے انکت کے بڑے بھائی نرنجن یادو کو اس کے بارے میں مطلع کیا۔ نرنجن، جو فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد جھارکھنڈ کے ایس اے پی میں کام کر رہے ہیں، خبر ملتے ہی فوراً گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔
بیوی اور والدین کو مطلع نہیں کیا گیا
انکت کا خاندان اس کی بوڑھی ماں سویتا دیوی، والد لکشمی یادو، بیوی اور دو بچوں پر مشتمل ہے۔ ان کی موت کی خبر ابھی تک ان کے والدین اور اہلیہ کو نہیں دی گئی۔ انکت چار بھائیوں اور تین بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔
خاندان میں فوج جوائن کرنے کی روایت
انکت کے بڑے بھائی نرنجن جے سی او کے عہدے سے ریٹائرڈ ہیں۔ منجھلے بھائی متھلیش یادو پٹنہ میں آر پی ایف میں ایس آئی کے عہدے پر تعینات ہیں، اور تیسرے بھائی مکیش یادو بھی فوج سے ریٹائرڈ ہیں۔
انکت کا بچپن سے ہی ملک کی خدمت کا خواب تھا۔ اس نے گاؤں کے سدبھاؤ ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور فوج میں بھرتی ہو کر اپنا خواب پورا کیا۔ اس کی شادی 2017 میں ہوئی تھی اور اس کے دو بچے ہیں، جو کٹیہار میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ انکت کو ایک مہینہ پہلے ہی میرٹھ سے کشمیر منتقل کیا گیا تھا۔
انکت کا گاؤں سیلاب کی زد میں
انکت کا گاؤں چاپر اس وقت سیلاب کی زد ہے۔ ان کے گھر میں بھی پانی داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث انکت کی میت کو آخری رسومات کے لیے گاؤں کے باہر ایک خیمے میں رکھا جائے گا۔ انتظامیہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ گاؤں والے اپنے انکت کے آخری دیدار کے لیے میت کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔
باپ کسان، ماں گھریلو خاتون
انکت کے والد لکشمی یادو ایک کسان ہیں، جب کہ ماں سویتا دیوی گھریلو خاتون ہیں۔ خاندان میں فوج میں خدمات انجام دینے کی روایت رہی ہے، کیونکہ انکت کے دو بھائی بھی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انکت کی ہلاکت کی خبر نے پورے خاندان اور گاؤں والوں کو گہرے صدمے میں ڈال دیا ہے، مگر لوگوں کو اس کی بہادری پر فخر بھی ہے۔
سیلاب اور 'شہادت' کا دوہرا غم
اس وقت چاپر گاؤں اور گردونواح کا علاقہ سیلاب کی زد میں ہیں۔ ایک طرف لوگ اپنے بہادر بیٹے کی آخری وداعی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہیں سیلاب سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ اور گاؤں والے غم کی اس گھڑی میں اتحاد کے ساتھ انکت کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔