ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈیلی ویجرس کے لیے بڑی خبر، محکمہ بجلی کے ڈیلی ویجرس کو مستقل کیا جا رہا ہے، پیرزادہ ہدایت اللہ
ان کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ دو ہفتوں کے اندر مزید کئی سو ڈیلی ویجرس کو باقاعدہ کیا جائے گا۔
Published : October 13, 2025 at 7:14 PM IST
ترال، جموں کشمیر: جہاں ایک طرف وادی میں سرما کی دستک کے ساتھ ہی بجلی کی ابتر صورتحال نے عام صارفین کو پریشان کرنا شروع کردیا ہے وہیں محکمہ بجلی میں کام کرنے والے ڈیلی ویجرس کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے ۔ محکمہ ڈیلی ویجرس کو مستقل کرنے جا رہا ہے اور اس ضمن میں حتمی تیاری کی گی ہے۔
انجینئر پیرزادہ ہدایت اللہ جو کہ جموں وکشمیر الیکٹریکل انجینرنگ گریجوٹس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کہا کہ سال 2019 میں جب جموں وکشمیر کو مرکز کے زیر انتظام والے علاقے میں تبدیل کر دیا گیا تب محکمہ بجلی کے لیے یہ سہولت رکھی گئی کہ محکمہ کے سبکدوش ہونے والے ملازمین کے بدلے محکمہ کے عارضی ملازمین کو محکمہ میں ہی مستقل کیا جائے گا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بارے میں جموں اور سرینگر میں سینکڑوں ڈیلی ویجرس کو پہلے ہی مستقل کیا گیا ہے اور آیندہ دو ہفتوں کے اندر مزید کئی سو ڈیلی ویجرس کو باقاعدہ کیا جائے گا اور سارے ان ڈیلی ویجرس کو مسقل کیا جائے گا جن کا آدھار اپڈیٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی فیس میں اضافہ یقینی طور ایک تشنہ طلب مسلہ ہے تاہم حکومت کو بھی اس معاملے کی نسبت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ محکمہ بجلی میں شفافیت لائی گئی ہے اور آج یہ محکمہ عوام کو بلا خلل بجلی سپلائی کرنے میں کامیاب ہے۔