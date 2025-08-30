ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پچیس برس سے مطلوب ملی ٹنٹ گائیڈ 'سمندر چاچا' جھڑپ میں ہلاک

فوجی ذرائع کے مطابق ’سمندر چاچا‘ شمالی کشمیر کے گریز علاقے میں ایک جھڑپ کے دوران ایک اور ساتھی سمیت ہلاک کیا گیا۔

پچیس برس سے مطلوب ملی ٹنٹ گائیڈ ’سمندر چاچا‘ جھڑپ میں ہلاک
پچیس برس سے مطلوب ملی ٹنٹ گائیڈ ’سمندر چاچا‘ جھڑپ میں ہلاک (Special Arrangement)
Published : August 30, 2025 at 6:18 PM IST

بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں حالیہ جھڑپ کے دوران سیکورٹی فورسز نے دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کر دیا جن میں سے ایک کی شناخت اُس عسکریت پسند گائیڈ کے طور پر ہوئی ہے جس کی تلاش سیکورٹی ایجنسیز کو دو دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے تھی۔

مارے گئے ملی ٹنٹ میں سے ایک بھاگو خان عرف ’سمندر چاچا‘ بھی ہے جو، سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق، سال1995 سے پاکستانی زیر قبضہ کشمیر کے مظفرآباد علاقے میں مقیم تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سمندر چاچا نے گزشتہ بچیس برس کے دوران سو سے بھی زائد بار ملی ٹنٹس کو گریز اور دیگر سرحدی علاقوں سے کشمیر کے اِس پار داخل کرایا۔

سیکورٹی ذرائع کے مطابق سمندر چاچا کو سرحدی راستوں، پہاڑی درّوں، بنکروں اور چیکنگ پوائنٹس کے حوالے سے غیر معمولی مہارت اور معلومات حاصل تھیں، جس کے باعث وہ ملی ٹنٹ تنظیموں کے لیے ایک لازمی ستون تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کئی برسوں سے سیکیورٹی ایجنسیوں کی ’’سب سے مطلوب‘‘ (Most Wanted) لِسٹ میں سرفہرست تھا۔

ذرائع کے مطابق 28 جولائی کو گریز کے نوشہرہ ناگ علاقے میں ملی ٹنٹس اور فوج کے درمیان تصادم کے دوران دو افراد مارے گئے۔ بعد میں ملنے والے شناختی دستاویز سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ان میں سے ایک بھاگو خان عرف سمندر چاچا ہی تھا۔

سیکورٹی ایجنسیز اسے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہیں کیونکہ گزشتہ 25 سال کے دوران اس گائیڈ کی وجہ سے متعدد ملی ٹنٹس وادی میں داخل ہو کر کارروائیاں انجام دے چکے ہیں۔

