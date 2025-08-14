سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو عوامی مفاد کے تحت دائر کی گئی ایک درخواست (PIL) پر سماعت کے دوران کانگریس رہنما رویندر کمار شرما کو مرکز کے اعتراضات پر اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا، اس درخواست میں جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس راجیش سکھری پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اس کیس کی حتمی سماعت 26 ستمبر کو مقرر کی ہے۔
گزشتہ ماہ وزارت داخلہ (MHA) نے عدالت کو بتایا تھا کہ ’’لیفٹیننٹ گورنر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت کے مشورے کے بغیر پانچ ممبران کو نامزد کر سکتے ہیں۔‘‘ وزارت داخلہ نے اپنے حلف نامے میں دلیل دی تھی کہ ’’ان نامزدگیوں کا حق لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ایک قانونی عہدے دار کی حیثیت سے موجود ہے۔‘‘
مرکزی سرکار کا موقف
حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’جموں و کشمیر اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی منتخب جموں و کشمیر حکومت کے دائرہ کار سے باہر تھی۔ جب پارلیمنٹ لیفٹیننٹ گورنر کو یونین ٹیریٹری کی حکومت سے ایک الگ اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرتی ہے، تو یہ خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی اختیار لیفٹیننٹ گورنر کو دیا جاتا ہے تو اسے ایک قانونی فعل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نہ کہ یوٹی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے۔‘‘
مرکز نے مزید بتایا کہ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کی دفعہ 15، 15A اور 15B لیفٹیننٹ گورنر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ دو خواتین، دو کشمیری مہاجرین اور ایک ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز (پناہ گزین) کو نامزد کر سکتے ہیں۔ اس سے اسمبلی میں ممبران کی تعداد 90 سے بڑھ کر 95 ہو جائے گی۔
عرضی گزار کو امید
درخواست گزار شرما اپنے کیس کے بارے میں پُر امید ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ’’ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اچھا اور مضبوط کیس ہے۔ ہم وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کیے گئے دلائل کا جواب دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے گی۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: