ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر اسمبلی میں نامزدگیوں کا معاملہ: حتمی سماعت 26 ستمبر کو - JK ASSEMBLY 5 SEAT NOMINATION

کورٹ نے مرکزی سرکار کی جانب سے دائر کیے گئے جوابات پر عرضی گزار کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کلئے مزید وقت فراہم کیا۔

ا
ہائی کورٹ (فائل فوٹو)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : August 14, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read

سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو عوامی مفاد کے تحت دائر کی گئی ایک درخواست (PIL) پر سماعت کے دوران کانگریس رہنما رویندر کمار شرما کو مرکز کے اعتراضات پر اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا، اس درخواست میں جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس راجیش سکھری پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اس کیس کی حتمی سماعت 26 ستمبر کو مقرر کی ہے۔

گزشتہ ماہ وزارت داخلہ (MHA) نے عدالت کو بتایا تھا کہ ’’لیفٹیننٹ گورنر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت کے مشورے کے بغیر پانچ ممبران کو نامزد کر سکتے ہیں۔‘‘ وزارت داخلہ نے اپنے حلف نامے میں دلیل دی تھی کہ ’’ان نامزدگیوں کا حق لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ایک قانونی عہدے دار کی حیثیت سے موجود ہے۔‘‘

مرکزی سرکار کا موقف
حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’جموں و کشمیر اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی منتخب جموں و کشمیر حکومت کے دائرہ کار سے باہر تھی۔ جب پارلیمنٹ لیفٹیننٹ گورنر کو یونین ٹیریٹری کی حکومت سے ایک الگ اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرتی ہے، تو یہ خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی اختیار لیفٹیننٹ گورنر کو دیا جاتا ہے تو اسے ایک قانونی فعل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نہ کہ یوٹی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے۔‘‘

مرکز نے مزید بتایا کہ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کی دفعہ 15، 15A اور 15B لیفٹیننٹ گورنر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ دو خواتین، دو کشمیری مہاجرین اور ایک ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز (پناہ گزین) کو نامزد کر سکتے ہیں۔ اس سے اسمبلی میں ممبران کی تعداد 90 سے بڑھ کر 95 ہو جائے گی۔

عرضی گزار کو امید
درخواست گزار شرما اپنے کیس کے بارے میں پُر امید ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ’’ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اچھا اور مضبوط کیس ہے۔ ہم وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کیے گئے دلائل کا جواب دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے گی۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں کشمیر اسمبلی میں عارضی ملازمین کے مسئلہ کی گونج، حکومت نے کیا کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان

سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے جمعرات کو عوامی مفاد کے تحت دائر کی گئی ایک درخواست (PIL) پر سماعت کے دوران کانگریس رہنما رویندر کمار شرما کو مرکز کے اعتراضات پر اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے مزید وقت دے دیا، اس درخواست میں جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس راجیش سکھری پر مشتمل ڈویژن بنچ نے اس کیس کی حتمی سماعت 26 ستمبر کو مقرر کی ہے۔

گزشتہ ماہ وزارت داخلہ (MHA) نے عدالت کو بتایا تھا کہ ’’لیفٹیننٹ گورنر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت کے مشورے کے بغیر پانچ ممبران کو نامزد کر سکتے ہیں۔‘‘ وزارت داخلہ نے اپنے حلف نامے میں دلیل دی تھی کہ ’’ان نامزدگیوں کا حق لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ایک قانونی عہدے دار کی حیثیت سے موجود ہے۔‘‘

مرکزی سرکار کا موقف
حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ ’’جموں و کشمیر اسمبلی میں پانچ ممبران کی نامزدگی منتخب جموں و کشمیر حکومت کے دائرہ کار سے باہر تھی۔ جب پارلیمنٹ لیفٹیننٹ گورنر کو یونین ٹیریٹری کی حکومت سے ایک الگ اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرتی ہے، تو یہ خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی اختیار لیفٹیننٹ گورنر کو دیا جاتا ہے تو اسے ایک قانونی فعل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نہ کہ یوٹی حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے۔‘‘

مرکز نے مزید بتایا کہ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ کی دفعہ 15، 15A اور 15B لیفٹیننٹ گورنر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ دو خواتین، دو کشمیری مہاجرین اور ایک ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز (پناہ گزین) کو نامزد کر سکتے ہیں۔ اس سے اسمبلی میں ممبران کی تعداد 90 سے بڑھ کر 95 ہو جائے گی۔

عرضی گزار کو امید
درخواست گزار شرما اپنے کیس کے بارے میں پُر امید ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ’’ہمیں امید ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اچھا اور مضبوط کیس ہے۔ ہم وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کیے گئے دلائل کا جواب دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ کرے گی۔‘‘

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں کشمیر اسمبلی میں عارضی ملازمین کے مسئلہ کی گونج، حکومت نے کیا کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان

For All Latest Updates

TAGGED:

JK LG MLA NOMINATIONJK HIGH COURT ASSEMBLY NOMINATIONJK LG ASSEMBLY NOMINATIONSجموں کشمیر اسمبلی میں نامزدگیJK ASSEMBLY 5 SEAT NOMINATION

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.