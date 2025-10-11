ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام حلقہ انتخاب کے لیے نذیر احمد خان عوامی اتحاد پارٹی کے امیدوار نامزد
جموں وکشمیر کے ضلع بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات اگلے ماہ 11 نومبر کو منعقد کئے گئے ہیں۔
Published : October 11, 2025 at 4:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): بڈگام ضمنی انتخابات کے لیے عوامی اتحاد پارٹی نے نذیر احمد خان کو امیدوار کے طور نامزد کیا ہے۔ سرینگر میں ہفتہ کو پارٹی کے ترجمان اعلی انعام النبی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران باضابطہ نذیر احمد خان کے نام کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ نذیر احمد خان نے بڈگام کے لوگوں کے لیے کافی کام کیا ہے اور وہ علاقے میں ایک خاصی اہمیت رکھتے ہیں، سماجی کارکن سے لے کر بڈگام میں ڈی ڈی سی چیرمین کے طور بھی انہوں نے علاقے کے لئے کافی کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ نذیر احمد خان ایک ایماندار شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنا کسی لالچ کے کام کیا ہے۔ ایسے میں ایسے ایماندار شخص کو عوامی اتحاد پارٹی نے بڈگام حلقہ انتخاب کے لیے بطور امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔
انعام النبی نے پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلی عمر عبدللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہوں نے بڈگام کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ بڈگام میں زیادہ ووٹ حاصل کر کے بھی انہوں نے اس حلقے کی نمائندگی کرنے کے بجائے گاندربل کو ہی ترجیج دی۔
عمر عبداللہ نے اسمبلی انتخابات کے دوران اسمبلی حلقے گاندربل اور بڈگام کے لوگوں سے کہا تھا کہ جس حلقے میں مجھے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے میں اسی حلقے کی نمائندگی اسبملی میں کروں گا۔ ایسے میں بڈگام کے لوگوں نے انہیں گاندربل کے مقابلے میں بھاری ووٹوں سے اکثریت دلوائی لیکن اس کے باوجود بھی عمر عبداللہ نے بڈگام کو چھوڑ کر گاندربل کی جیتی ہوئی سیٹ کو ہی برقرار رکھتے ہوئے اسی حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس سے یہ عیاں ہوجاتا ہے کہ عمر عبداللہ نے بڈگام کے لوگوں کی بہ نسبت گاندربل کو ہی اپنی ترجیحات میں شامل رکھا۔ ایسے میں ایک مرتبہ پھر بڈگام کے لوگو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔انہوں نے مزید کہا کہ پچھلی حکومتوں نے بھی بڈگام کو نظرانداز اور موجودہ حکومت بھی مکمل نظر انداز کر چکی ہے۔ بڈگام دارالحکومت سرینگر سے جتنا نزدیک ہے۔ اتنا ہی تعمیر و ترقی کے لحاظ سے یہ پچھڑا ہوا ہے۔
مزید پڑھیں:پٹھانکوٹ-جموں روٹ پر لینڈ سلائیڈنگ سے ریل خدمات متاثر، کئی ٹرینیں منسوخ
غور طلب رہے کہ وسطی ضلع بڈگام اسمبلی نشست اس وقت خالی پڑی ہے۔جب وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندربل کے حق میں اس نشست سے استعفی دے دیا۔ عمر عبدللہ نے گزشتہ سال ستمبر اکتوبر میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں دونوں حلقوں سے الیکشن لڑا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی ۔ ادھر جموں نگروٹہ سیٹ انتخابات کے فوراً بعد بی جے پی رکن اسمبلی دیویندر رانا کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔واضح رہے کہ بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات اگلے ماہ 11 نومبر ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔