’ہیٹ ویو میں سافٹ ڈرنکس اور ہائی پروٹین غذاؤں سے پرہیز لازمی‘ - DOS AND DONTS DURING HEATWAVE

ڈاکٹر عاشق حسین پرے کے ساتھ خصوصی گفتگو ( ای ٹی وی بھارت )

Published : May 22, 2025 at 8:11 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:16 PM IST

ڈاکٹر عاشق حسین پرے کے ساتھ خصوصی گفتگو (ویڈیو: ای ٹی وی بھارت) سرینگر (پرویز الدین) : ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی گرمی میں شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے دو روز کے دوران گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ اس دوران کہیں کہیں پر ’’ہیٹ ویو‘‘ کے بھی امکانات ہیں۔ شدید گرمی یا ہیٹ ویو سے کن لوگوں کو زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے؟ لوگوں خاص کر اسکولی بچوں اور بزرگ شہریوں کو کس طرح کی احتیاط برتنی ہوگی اور ہیٹ ویو کے دوران کن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے جی ایم سرینگر میں شعبہ میڈیسن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عاشق حسین پرے کے ساتھ خاص بات چیت کی۔ یاد رہے کہ محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ وادی کشمیر میں 23 مئی تک درجہ حرارت میں ایک سے 2 ڈگری کا اضافہ درج ہونے کا امکان ہے اور کہیں کہیں پر ہیٹ ویو بھی متوقع ہے جبکہ جموں صوبے میں درجہ حرارت میں، 2سے 3 ڈگری کا اضافہ درج ہونے کے ساتھ مئی تک ہیٹ ویو جاری رہنے کا امکان ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران ڈاکٹر پرے نے کہا کہ شدید گرمی کی لہر یا ہیٹ ویو میں ہمارا جسم 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ درجہ حرارت ہے جس پر ہمارے جسم نے کام کرنا سیکھ لیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے پارہ بڑھتا ہے۔ جسم کو اپنا بنیادی درجہ حرارت کم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان حالات میں ہمارا جسم جلد کے قریب واقع شریانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ ہمیں پسینہ آئے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو جائے۔ ایسے میں جب جسم کا بنیادی درجہ حرارت معمول کی سطح سے بڑھ جاتا ہے (عام طور پر 104 فارنہائٹ یا 40 سینٹی گریڈ سے زیادہ) تو زیادہ درجہ حرارت یا گرم اور مرطوب حالات میں جسمانی مشقت کی وجہ سے یہ گرمی سے متعلق بیماری کی ایک شدید شکل ہے۔ ہیٹ اسٹروک گرمی سے متاثر ہونے کی سب سے سنگین شکل ہے جہاں جسم کا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ’’ہائپرتھرمیا‘‘ کے ساتھ تبدیل شدہ ذہنی رویے، پسینہ آنا، اور الٹی، جلد کی چمک، تیز سانس لینا، تیز دھڑکن، یا سر درد ہیٹ اسٹروک کے اشارے ہیں، اور اس صورت میں موت واقع ہونے کے 50 فیصد تک امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

ایک سوال کے جواب ڈاکٹر عاشق حسین پرے نے کہا کہ گرمی کی لہر یا ہیٹ اسٹروک سے سب سے زیادہ خطرہ حاملہ خواتین، بزرگ افراد، موٹاپے کے شکار افراد ، ذہنی مریض، بچوں خاص کر شیر خواروں کو ہیں۔ ہیٹ ویو بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے لئے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور بچوں میں پانی کی کمی خطرناک یا جان لیوا بھی ثابت ہو ہو سکتی ہے۔ احتیاط

احتیاطی تدابیر پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر پرے نے کہا کہ ’’گرمی کے موسم یا ہیٹ ویو میں پانی كے مسلسل استعمال سے جسم كا درجہ حرارت 37 ڈگری برقرار رہتا ہے۔ گرمی كی پیشگوئی اور ہیٹ ویوز كی اطلاعات كے بعد چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین كو بھی بہت زیادہ احتیاط كی ضرورت ہوتی ہے جب كہ امراض گردوں میں مبتلا مریضوں اور نظام تنفس كا شكار افراد كو ایسے موسم میں گھر میں رہنے كو ترجیحی دی جائے۔‘‘ ڈاکٹر عاشق نے شدید گرمی کے دوران گھریلوں مشروبات اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ’’گرمی محسوس نہ ہونے کی صورت میں بھی گرمی کے دوران پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جبکہ ہلكی پھلی غذا، پھل اور سبزیوں کے استعمال كو روز كا معمول بنائیں، گرم موسم میں یومیہ كم از كم 3 لیٹر پانی ضرور استعمال كریں،گردے كی بیماری میں مبتالا افراد دن میں مسلسل پانی پیتے رہیں اور بلڈ پریشر پربھی نظر ركھیں كیونكہ جسم میں پانی كی كمی سے ہیٹ اسٹروک ہو سكتا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ہائی پروٹین والی غذاؤں کا استعمال کم کرنا چائیے خاص کر کشمیری ’وازوان‘ کیونکہ ہائی پروٹین والی غذا کھانے سے جسم کے اندر گرمی مزید بڑھ جاتی اور باہر پہلے کی شدید گرمی ہوتی ہے اس لیے جسم درجہ حرارت کو اعتدال میں نہیں رکھ پاتا ہے جس کے سبب بھی ہیٹ اسٹروک ہونے کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسکولی طلباء کے لیے کلاس رومز میں کم از کم پنکھا اور پینے کے لیے صاف پانی کا خاص بندوبست ہونا چائیے تاکہ شدید گرمی میں بچوں کو بے ہوشی یا کسی تھکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہیٹ ویو کے دوران سافٹ ڈرنکس سے پرہیز

ڈاکٹر عاشق حسین نے پیاس لگنے کی صورت میں کسی بھی قسم کی سافٹ ڈرنک پینے سے پرہیز کی تلقین کرتے ہوئے کہا: ''سافٹ ڈرنک میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے سے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ جس سے شدید گرمی میں اسٹروک ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں بہتر ہے کہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے سادہ پانی کا ہی استعمال کیا جائے۔'' انہوں نے شدید گرمی کے دوران گھروں یا دفاتر سے باہر نکلتے وقت کاٹن کے ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہننے کی تلقین کی۔ جبکہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے گوگل پہننے اور تپتی دھوپ سے جسم کو بچانے کے لیے چھتری اور ہیٹ یا کیپ کے استعمال کا بھی مشورہ دیا۔

ڈاکٹر عاشق حسین نے پیاس لگنے کی صورت میں کسی بھی قسم کی سافٹ ڈرنک پینے سے پرہیز کی تلقین کرتے ہوئے کہا: ''سافٹ ڈرنک میں شوگر کی مقدار زیادہ ہونے سے جسم کا درجہ حرارت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ جس سے شدید گرمی میں اسٹروک ہونے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے میں بہتر ہے کہ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے سادہ پانی کا ہی استعمال کیا جائے۔'' انہوں نے شدید گرمی کے دوران گھروں یا دفاتر سے باہر نکلتے وقت کاٹن کے ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہننے کی تلقین کی۔ جبکہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے گوگل پہننے اور تپتی دھوپ سے جسم کو بچانے کے لیے چھتری اور ہیٹ یا کیپ کے استعمال کا بھی مشورہ دیا۔

