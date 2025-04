ETV Bharat / jammu-and-kashmir

میرواعظ کشمیر کو جامع مسجد میں خطبہ جمعہ کی ملی اجازت - MIRWAIZ ALLOWED TO DELIVER SERMON

میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق ( فائل فوٹو )

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team Published : April 25, 2025 at 11:43 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:52 AM IST 3 Min Read

سرینگر (پرویز الدین): کُل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین اور میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کو حکام کی جانب سے آج جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کا خطبہ اور نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، میرواعظ نے اس سماجی رابطہ گاہ پر اس پیش رفت کی اطلاع دی اور آج میرواعظ چار ہفتوں بعد تاریخی جامع مسجد میں فرزندان توحید کو خطاب کریں گے۔ میرواعظ کے دفتر سے ایکس پر لکھے گئے ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے: ’’سلسل چار جمعہ کی پابندیوں کے بعد، حکام نے آگاہ کیا ہے کہ @MirwaizKashmir کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت دی جائے گئی ہے۔‘‘ میرواعظ کا سماجی رابطہ گاہ پر اس پیش رفت کی اطلاع (special arrangement) یاد رہے کہ میرواعظ کو مسلسل چار ہفتوں سے جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ اور خطبہ کی ادائیگی سے روک کر انہیں خانہ نظر بند کیا گیا۔ وہ مسلسل اپنی رہائش گاہ واقع نگین، سرینگر میں نظر بند تھے تاہم آج انہیں جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت ملنے سے لوگوں خاص کر جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والے میرواعظ کے محبین و متعلقین نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔

یاد رہے کہ منگل کو پہلگام میں ہوئے حملے کی میرواعظ کشمیر نے بھی سخت مذمت کی۔ انہوں نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر شہری ہلاکتوں کو آیت قرآنی کی روشنی میں ’’پوری انسانیت کے قتل‘‘ کے مترادف قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ پہلگام حملے کی مقامی، قومی و بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے جبکہ بیشتر مذہبی تنظیموں نے ائمہ مساجد خاص کر خطباء سے جمعہ کے خطبے میں پہلگام حملے کی مذمت اور آپسی بھائی چارے کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی سفارشیں کی ہیں۔ محبوبہ مفتی کا رد عمل

سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے میرواعظ کشمیر کو خطبہ جمعہ کی اجازت دئے جانے کی ستائش کرتے ہوئے کہا: ’’دکھ اور غم کے اس وقت میں ایسا اقدام وقت کی ضرورت اور خوش آئند ہے۔‘‘ محبوبہ نے ایکس پر لکھا: ’’پہلگام حملے میں معصوموں کے المناک جانی نقصان پر جہاں ہماری پوری قوم سوگوار ہے، تو وہیں ہم سکون اور اتحاد کی تلاش میں ہیں۔‘‘ محبوبہ مفتی کا میرواعظ کو مشورہ

محبوبہ مفتی نے میرواعظ سمیت ائمہ مساجد سے منبر و محراب سے (پہلگام) متاثرین کو یاد رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ''جمعہ کے اس مقدس موقع پر میں میرواعظ صاحب کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ حضرات اور مذہبی رہنماؤں سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی دلی دعاؤں میں متاثرین کو یاد رکھیں۔ آئیے ایک امت بن کر اپنے ہاتھ اٹھائیں، رخصت ہونے والوں کی روحوں کے لیے دعا گو ہوں، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا ہو اور ہمارے پورے خطے میں دیرپا امن قائم ہو۔''

