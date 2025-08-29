کرگل، برفباری میں پھنسے 26 کوہ پیما کیے گئے ریسکیو، ایک سیاح کی موت

سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ کے کرگل ضلع میں نون کن چوٹی پر برفانی طوفان کے دوران پھنسے تقریباً 40 کوہ پیماؤں کو مشکل ترین ریسکیو آپریشن کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ اس دوران ایک سیاح کی موت بھی واقع ہوئی جبکہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 52 سالہ کوہ پیما کو شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کے علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔
کب اور کیسے پیش آیا سانحہ
یہ برفانی طوفان اس وقت آیا جب دو ٹیمیں شاکر ٹریولز کے زیر انتظام بیس کیمپ سے ایڈوانس کیمپ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ عینی شاہدین اور پولیس حکام کے مطابق موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں، برفباری اور صفر سے نیچے درجہ حرارت نے حالات ابتر کر دیے۔ کئی ٹیمیں اندھیرے اور برف میں پھنس گئیں۔
کرگل پولیس اور یونین ٹریٹری ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امدادی مشن شروع کیا۔ ان کے ساتھ مقامی رضاکار بھی شامل ہوئے جنہوں نے تین سے پانچ انچ تک کی برف میں گھنٹوں پیدل چل کر پھنسے کوہ پیماؤں کو تلاش کیا۔
ریسکیو اہلکاروں کے مطابق پھنسے ہوئے افراد میں 52 سالہ آسٹریلوی کوہ پیما سیڈریک سالدانا بھی شامل تھے جو برفانی طوفان کے دوران شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور حالت بہتر ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پولیس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح برفباری کے دوران ہلاک ہو گیا۔
ریسکیو ٹیم میں رضاکار بھی شامل
ریسکیو آپریشن کی قیادت میں شامل افراد میں سے ایک اور سابق ایگزیکٹو کونسلر، سید عباس رضوی نے بتایا: ’’ہمیں 27 اگست کو کرگل پولیس سے اس کی اطلاع ملی جس کے بعد ہماری ٹیم نے رضاکارانہ طور پر نون کن ایڈوانس کیمپ کی جانب کٹھن سفر شروع کیا۔ ہم نے تقریباً 26 کوہ پیماؤں کو زندہ سلامت محفوظ مقام تک پہنچایا، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاح کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ہمارے رضاکاروں نے آخری فرد کو نکالنے تک ہمت نہیں ہاری۔‘‘
