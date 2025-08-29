ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کرگل، برفباری میں پھنسے 26 کوہ پیما کیے گئے ریسکیو، ایک سیاح کی موت - KARGIL TOURIST RESCUE OPERATION

برف اور منفی درجہ حرارت میں پھنسے ایک آسٹریلوی کوہ پیما کو نمونیا اور فروسٹ بائٹ کی شکایت کے بعد اسپتال میں داخل کیا گیا۔

کرگل، برفباری میں پھنسے 26 کوہ پیما کیے گئے ریسکیو، ایک سیاح کی موت
کرگل، برفباری میں پھنسے 26 کوہ پیما کیے گئے ریسکیو، ایک سیاح کی موت (ای ٹی وی بھارت)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : August 29, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read

سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ کے کرگل ضلع میں نون کن چوٹی پر برفانی طوفان کے دوران پھنسے تقریباً 40 کوہ پیماؤں کو مشکل ترین ریسکیو آپریشن کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ اس دوران ایک سیاح کی موت بھی واقع ہوئی جبکہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 52 سالہ کوہ پیما کو شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کے علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔

کب اور کیسے پیش آیا سانحہ
یہ برفانی طوفان اس وقت آیا جب دو ٹیمیں شاکر ٹریولز کے زیر انتظام بیس کیمپ سے ایڈوانس کیمپ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ عینی شاہدین اور پولیس حکام کے مطابق موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں، برفباری اور صفر سے نیچے درجہ حرارت نے حالات ابتر کر دیے۔ کئی ٹیمیں اندھیرے اور برف میں پھنس گئیں۔

کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد کوہ پماؤں کو ریسکیو کیا گیا
کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد کوہ پماؤں کو ریسکیو کیا گیا (ای ٹی وی بھارت)

کرگل پولیس اور یونین ٹریٹری ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امدادی مشن شروع کیا۔ ان کے ساتھ مقامی رضاکار بھی شامل ہوئے جنہوں نے تین سے پانچ انچ تک کی برف میں گھنٹوں پیدل چل کر پھنسے کوہ پیماؤں کو تلاش کیا۔

ریسکیو اہلکاروں کے مطابق پھنسے ہوئے افراد میں 52 سالہ آسٹریلوی کوہ پیما سیڈریک سالدانا بھی شامل تھے جو برفانی طوفان کے دوران شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور حالت بہتر ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پولیس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح برفباری کے دوران ہلاک ہو گیا۔

ا
مقامی رضاکار بھی ریسکیو ٹیم کا حصہ بے (ای ٹی وی بھارت)

ریسکیو ٹیم میں رضاکار بھی شامل
ریسکیو آپریشن کی قیادت میں شامل افراد میں سے ایک اور سابق ایگزیکٹو کونسلر، سید عباس رضوی نے بتایا: ’’ہمیں 27 اگست کو کرگل پولیس سے اس کی اطلاع ملی جس کے بعد ہماری ٹیم نے رضاکارانہ طور پر نون کن ایڈوانس کیمپ کی جانب کٹھن سفر شروع کیا۔ ہم نے تقریباً 26 کوہ پیماؤں کو زندہ سلامت محفوظ مقام تک پہنچایا، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاح کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ہمارے رضاکاروں نے آخری فرد کو نکالنے تک ہمت نہیں ہاری۔‘‘

ا
مدد پہنچنے سے قبل ہی ایک سیاح کی موت واقع ہو چکی تھی (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. لداخ میں بالی ووڈ فلم یونٹ کے 120ارکان ’فوڈ پوائزننگ‘ کا شکار، اسپتال منتقل

سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ کے کرگل ضلع میں نون کن چوٹی پر برفانی طوفان کے دوران پھنسے تقریباً 40 کوہ پیماؤں کو مشکل ترین ریسکیو آپریشن کے بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ اس دوران ایک سیاح کی موت بھی واقع ہوئی جبکہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے 52 سالہ کوہ پیما کو شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کے علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔

کب اور کیسے پیش آیا سانحہ
یہ برفانی طوفان اس وقت آیا جب دو ٹیمیں شاکر ٹریولز کے زیر انتظام بیس کیمپ سے ایڈوانس کیمپ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ عینی شاہدین اور پولیس حکام کے مطابق موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور تیز ہواؤں، برفباری اور صفر سے نیچے درجہ حرارت نے حالات ابتر کر دیے۔ کئی ٹیمیں اندھیرے اور برف میں پھنس گئیں۔

کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد کوہ پماؤں کو ریسکیو کیا گیا
کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد کوہ پماؤں کو ریسکیو کیا گیا (ای ٹی وی بھارت)

کرگل پولیس اور یونین ٹریٹری ڈیزاسٹر ریسپانس فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے امدادی مشن شروع کیا۔ ان کے ساتھ مقامی رضاکار بھی شامل ہوئے جنہوں نے تین سے پانچ انچ تک کی برف میں گھنٹوں پیدل چل کر پھنسے کوہ پیماؤں کو تلاش کیا۔

ریسکیو اہلکاروں کے مطابق پھنسے ہوئے افراد میں 52 سالہ آسٹریلوی کوہ پیما سیڈریک سالدانا بھی شامل تھے جو برفانی طوفان کے دوران شدید نمونیا اور فروسٹ بائٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور حالت بہتر ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پولیس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح برفباری کے دوران ہلاک ہو گیا۔

ا
مقامی رضاکار بھی ریسکیو ٹیم کا حصہ بے (ای ٹی وی بھارت)

ریسکیو ٹیم میں رضاکار بھی شامل
ریسکیو آپریشن کی قیادت میں شامل افراد میں سے ایک اور سابق ایگزیکٹو کونسلر، سید عباس رضوی نے بتایا: ’’ہمیں 27 اگست کو کرگل پولیس سے اس کی اطلاع ملی جس کے بعد ہماری ٹیم نے رضاکارانہ طور پر نون کن ایڈوانس کیمپ کی جانب کٹھن سفر شروع کیا۔ ہم نے تقریباً 26 کوہ پیماؤں کو زندہ سلامت محفوظ مقام تک پہنچایا، لیکن بدقسمتی سے ایک سیاح کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ہمارے رضاکاروں نے آخری فرد کو نکالنے تک ہمت نہیں ہاری۔‘‘

ا
مدد پہنچنے سے قبل ہی ایک سیاح کی موت واقع ہو چکی تھی (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. لداخ میں بالی ووڈ فلم یونٹ کے 120ارکان ’فوڈ پوائزننگ‘ کا شکار، اسپتال منتقل

For All Latest Updates

TAGGED:

NUN KUN KARGIL TREKKERS RESCUEDLADAKH SNOWSTORMTOURIST KILLED IN KARGIL LADAKHTOURISTS RESCUED IN KARGIL LADAKHKARGIL TOURIST RESCUE OPERATION

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.