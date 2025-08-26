سری نگر: ہوکرسر ویٹ لینڈ جسے شوق سے "کشمیر کی کوئین ویٹ لینڈ" بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم سرما میں چار لاکھ سے زیادہ ہجرت کرنے والے پرندے یہاں پہنچے۔ یہ معلومات ایشین واٹر فال مردم شماری (AWC) 2025 میں دی گئی ہے۔ ہوکرسر میں کی گئی مردم شماری کے مطابق 4 لاکھ سے زائد آبی پرندے پائے گئے جن میں سے زیادہ تر یوریشین ٹیل تھے جن کی تعداد 1,36,088 تھی جو کل تعداد کا 33.79 فیصد تھی۔
نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی عالمی اہمیت کی تصدیق
اس کے بعد یوریشین کوٹ (63,712) اور یوریشین ویجین (58,800) تھے، دیگر روزانہ کی نسلوں میں مالارڈ (52،374)، ناردرن شاولر (50،851)، گیڈوالز (18،437)، ناردرن پنٹیل (16،666) اور دلدل شامل تھے۔ مردم شماری سے وابستہ ایک اہلکار نے ان نتائج کی اہمیت پر زور دیا۔ اہلکار نے کہا، "ہوکرسر کے اعداد و شمار نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے لیے کنے اور موسم سرما کی ایک اہم رجگہ کے طور پر اس کی عالمی اہمیت کی تصدیق کرتے ہیں۔"
مہاراجہ ہری سنگھ کا شاہی شکار گاہ
"ہوکرسر ویٹ لینڈ کے تحفظ کے لیے تحفظ کی کوششیں جاری رکھنی ہوں گی۔" ہوکرسر صرف پرندوں کی پناہ گاہ نہیں ہے بلکہ یہ علاقے کے ماحولیاتی اور ثقافتی پس منظر کا ایک اہم حصہ ہے۔ سری نگر سے صرف 10 کلومیٹر مغرب میں واقع، 1,375 ہیکٹر پر مشتمل ہوکرسر ویٹ لینڈ کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ جو کبھی مہاراجہ ہری سنگھ کا شاہی شکار گاہ تھی، اس علاقے کو 1945 میں RAKH قرار دیا گیا تھا اور بعد میں اسے 2005 میں رامسر سائٹ کے طور پر بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا تھا۔ آج جموں و کشمیر وائلڈ لائف کنزرویشن ڈیپارٹمنٹ اس کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ اسے دودھ گنگا ندی اور سکھ ناگ ندی سے پانی ملتا ہے۔
دودھ گنگا اور سکھ ناگ ندیوں کا قدرتی سیلابی طاس
موسمی طور پر پانی کی سطح مختلف ہوتی ہے، موسم بہار میں برف پگھلنے کے دوران 2.5 میٹر اور خزاں میں تقریباً 0.7 میٹر تک گر جاتی ہے۔ آبی نباتات جیسے ٹائیفا، فراگمائٹس، ٹراپا اور نیمفائیڈز اس کے گیلے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ملحقہ چاول کے کھیت نقل مکانی کرنے والے ریوڑ کے لیے اہم چراگاہ ہیں۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ ہوکرسر صرف پرندوں کی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ ایک قدرتی سیلابی طاس ہے جو دودھ گنگا اور سکھ ناگ ندیوں سے اضافی پانی حاصل کرتا ہے اور سری نگر کو سیلاب سے بچاتا ہے۔
گیلی زمینوں کا تحفظ ماحولیاتی توازن برقرار رکھتا ہے
یہ زمینی پانی کو ری چارج کرتا ہے، آلودگیوں کو صاف کرتا ہے، آبی حیات کو سہارا دیتا ہے اور کاربن سنک کا کام کرتا ہے۔ یہ آب و ہوا کو بھی منظم کرتا ہے۔ یہی نہیں، مقامی باشندے ماہی گیری، سرکنڈے کاٹنے، جانور چرانے اور چاول کی کاشت کے لیے ہوکرسر پر انحصار کرتے ہیں۔ تحفظ پسندوں کا خیال ہے کہ گیلی زمینوں کا تحفظ ماحولیاتی توازن کے ساتھ ساتھ معاش کی حفاظت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔
ہوکرسر پرندوں کی جنت، سری نگر کی لائف لائن
اہم ہونے کے باوجود، ہوکرسر کو تجاوزات، گاد اور آلودگی سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ مقامی کنزرویشنسٹ عادل احمد نے کہا، "ہوکرسر نہ صرف پرندوں کی جنت ہے بلکہ یہ سری نگر کی لائف لائن بھی ہے۔ ہوکرسر ویٹ لینڈ میں غیر ملکی پرندوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ اسے بچانا لوگوں، پانی اور ثقافت کو بچانے جیسا ہے۔" اس سال فروری میں ہونے والی ایشیائی آبی پرندوں کی مردم شماری جموں و کشمیر کے 25 گیلے علاقوں میں کی گئی تھی، جس میں رامسر ویٹ لینڈ ہوکرسر، ہیگام، شلبگ اور ولر جھیل شامل ہیں۔
گیلی زمینیں وسطی ایشیائی فلائی وے پر ناگزیر پناہ گاہیں
مکمل ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 50 سے زائد مردم شماری مراکز قائم کیے گئے۔ اس میں طلباء، پیشہ ور افراد اور فطرت سے محبت کرنے والوں کی ریکارڈ زیادہ شرکت دیکھنے میں آئی، جو کہ شہری سائنس میں عوام کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اشارہ ہے۔ ہزاروں ہجرت کرنے والے پرندے ہر سال کشمیر کی آبی زمینوں کا دورہ کرتے ہیں، جن میں ٹفٹیڈ بطخیں، برہمنی بطخیں، گرے لیگ گیز، عام مرگنسر، پوچارڈ، رڈی شیلڈکس اور یوریشین ویگ ٹیل شامل ہیں۔ وہ وسطی ایشیا، یوروپ اور سائبیریا کی سرد سردیوں سے بچ جاتے ہیں اور ہوکرسر اور اس کے آس پاس کی گیلی زمینیں وسطی ایشیائی فلائی وے پر ناگزیر پناہ گاہیں ہیں۔