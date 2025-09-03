ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دریائے چناب ایک بار پھر طغیانی میں؛ کئی علاقے زیر آب، درجنوں افراد محصور - JAMMU KASHMIR FLOOD

جموں اور کشمیر کے دونوں صوبوں میں مسلسل بارشوں کے سبب ایک بار پھر سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔

ا
چناب میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے (اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 3, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read

جموں (عامر تانترے) : ضلع جموں کے اکھنور علاقے میں دریائے چناب میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جس کے باعث گڑکھل نامی گاؤں میں کم از کم 40 افراد محصور ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے تاہم پانی مسلسل بڑھ رہا ہے جس کے باعث لوگوں کو نکالنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔

اکھنور کے رکن اسمبلی موہن لال نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ ’’دریائے چناب کا پانی خطرے کی حد سے عبور کر چکا ہے اور گڑکھل اور پرگوال کے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ پرگوال سیکٹر کے چند گاؤں کا رابطہ صدر مقام سے سڑک رابطہ منقطع ہونے سے کٹ چکا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ایئر فورس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی جا سکے۔‘‘

موہن لال نے مزید بتایا کہ چک چورا کے بالائی علاقوں میں پَلنوالہ نالے میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث شدید فلیش فلڈز آئے ہیں جس کے سبب خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔

جموں خطے کی مجموعی صورتحال تشویشناک قرار دی جا رہی ہے کیونکہ بیشتر دریا خطرے کے نشان کے قریب یا اس سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ دریں اثناء وادی کشمیر میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کئی رہائشی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. جنوبی کشمیر کے رہائشی علاقے پھر زیر آب، لوگوں میں تشویش

جموں (عامر تانترے) : ضلع جموں کے اکھنور علاقے میں دریائے چناب میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جس کے باعث گڑکھل نامی گاؤں میں کم از کم 40 افراد محصور ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے تاہم پانی مسلسل بڑھ رہا ہے جس کے باعث لوگوں کو نکالنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔

اکھنور کے رکن اسمبلی موہن لال نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ ’’دریائے چناب کا پانی خطرے کی حد سے عبور کر چکا ہے اور گڑکھل اور پرگوال کے کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ پرگوال سیکٹر کے چند گاؤں کا رابطہ صدر مقام سے سڑک رابطہ منقطع ہونے سے کٹ چکا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ایئر فورس کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی کی جا سکے۔‘‘

موہن لال نے مزید بتایا کہ چک چورا کے بالائی علاقوں میں پَلنوالہ نالے میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث شدید فلیش فلڈز آئے ہیں جس کے سبب خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔

جموں خطے کی مجموعی صورتحال تشویشناک قرار دی جا رہی ہے کیونکہ بیشتر دریا خطرے کے نشان کے قریب یا اس سے اوپر بہہ رہے ہیں۔ دریں اثناء وادی کشمیر میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کئی رہائشی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. جنوبی کشمیر کے رہائشی علاقے پھر زیر آب، لوگوں میں تشویش

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU FLOOD THREATKASHMIR FLOOD THREATJHELUM SWELLS40 PEOPLE TRAPPED IN JAMMU FLOODJAMMU KASHMIR FLOOD

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.