کشمیر، سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے انجام دیا ریسکیو آپریشن

فوج کی 50 راشٹریہ ریفلز نے جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے میں سیلاب میں پھنسے درجنوں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔

کشمیر، سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے انجام دیا ریسکیو آپریشن (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 5, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کے متعدد اضلاع میں حالیہ بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور فلش فلڈز کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی جبکہ درجنوں علاقے زیر آب آگئے۔ تاہم اس صورتحال کے بیچ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے انتظامیہ کی جانب سے رسیکیو آپریشنز شروع کیے گئے جس میں سیکورٹی ایجنسیز خاص کر فوج نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

کشمیر، سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے انجام دیا ریسکیو آپریشن (ویڈیو: ای ٹی وی بھارت)

حکومت نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور جموں و کشمیر پولیس کو فوری طور پر ریسکیو آپریشن پر مامور کیا تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وہیں ریسکیو کارروائیوں میں فوج نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور فوجی اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے پانپور، ٹنگہار، کوئیل، کاکاپورہ سمیت کئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔

فوج نے کئی کنبوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا (ای ٹی وی بھارت)

ادھر، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور انتظامیہ نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ وہیں جنوبی اور وسطی کشمیر کے آبی ذخائر میں خاص کر جہل میں پانی کی سطح میں کمی آنے کے بعد شمالی کشمیر میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

کشمیر، سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے انجام دیا ریسکیو آپریشن (ای ٹی وی بھارت)

