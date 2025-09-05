کشمیر، سیلابی صورتحال کے بیچ فوج نے انجام دیا ریسکیو آپریشن

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فوج کی 50 راشٹریہ ریفلز نے جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے میں سیلاب میں پھنسے درجنوں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2025 at 6:37 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کے متعدد اضلاع میں حالیہ بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور فلش فلڈز کے نتیجے میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی جبکہ درجنوں علاقے زیر آب آگئے۔ تاہم اس صورتحال کے بیچ عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے انتظامیہ کی جانب سے رسیکیو آپریشنز شروع کیے گئے جس میں سیکورٹی ایجنسیز خاص کر فوج نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
حکومت نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور جموں و کشمیر پولیس کو فوری طور پر ریسکیو آپریشن پر مامور کیا تاکہ لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وہیں ریسکیو کارروائیوں میں فوج نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور فوجی اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے پانپور، ٹنگہار، کوئیل، کاکاپورہ سمیت کئی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔
ادھر، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیاں مسلسل جاری ہیں اور انتظامیہ نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ وہیں جنوبی اور وسطی کشمیر کے آبی ذخائر میں خاص کر جہل میں پانی کی سطح میں کمی آنے کے بعد شمالی کشمیر میں پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: