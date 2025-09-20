ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر: اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر دہشت گردوں کے ساتھ گولی باری میں فوجی جوان ہلاک

واضح رہے کہ گذشتہ ایک سال کے دوران اس علاقے میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان متعدد مقابلے ہو چکے ہیں۔

اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر انکاؤنٹر
اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر انکاؤنٹر (File Photo: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025

جموں (عامر کریم): اودھمپور ڈوڈہ سرحد پر دہشت گردوں کے ساتھ گولی باری میں زخمی ہوا ایک فوجی جوان دم توڑ گیا۔ یہ جوان جمعے کی شام کو عسکریت پسندوں کے ساتھ تصادم میں زخمی ہو تھا۔ فوج اور جموں و کشمیر پولیس نے سنیچر کی علی الصبح ادھم پور ضلع کے ایک دور دراز جنگلاتی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا۔

ادھم پور اور ڈوڈہ اضلاع کی سرحد پر جمعہ کی رات سے انکاؤنٹر جاری

حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے فوجی جوان نے سنیچر کی صبح دم توڑ دیا۔ حکام نے بتایا کہ یہ فوجی جمعہ کی دیر شام اس وقت زخمی ہوا تھا جب دہشت گردوں نے ادھم پور کے ڈوڈو-بسنت گڑھ علاقے میں سیوج دھر جنگلاتی سرحد پر فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (SOG) کی مشترکہ سرچ پارٹی پر گولی چلا دی۔

ان کا کہنا تھا کہ سپاہی کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ انکاؤنٹر والے علاقے سے متصل آس پاس کے علاقے کو رات کے وقت سخت گھیرے میں رکھا گیا تھا اور سنیچر کی صبح مشترکہ تلاشی آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا، حکام نے بتایا کہ اس جنگلاتی علاقے میں دو سے تین دہشت گردوں کے چھپے ہونے کا امکان ہے۔

ادھم پور اور ڈوڈہ دونوں اطراف سے ڈرون اور کھوجی کتوں سے لیس کمک روانہ کی گئی اور آخری اطلاعات موصول ہونے پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ اب تک کوئی نیا رابطہ نہیں ہوا۔

انکاؤنٹر پر فوج کا بیان

اس سے پہلے، فوج کی وائٹ نائٹ کور نے ایکس پر لکھا کہ "کشتواڑ کے عام علاقے میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن میں وائٹ نائٹ کور کے الرٹ دستوں نے رات آٹھ بجے کے قریب دہشت گردوں سے رابطہ قائم کیا"۔ فوج نے مزید کہا، "اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن فی الحال جاری ہے۔"

ایک اور پوسٹ میں وائٹ نائٹ کور نے کہا کہ "جاری آپریشن کا مقام ڈوڈہ-اُدھم پور سرحد ہے۔"

گذشتہ ایک سال کے دوران اس علاقے میں متعدد انکاؤنٹرز ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل 26 جون کو ڈوڈو-بسنت گڑھ جنگل میں ایک انکاؤنٹر میں حیدر نام کا عسکریت پسند مارا گیا جو ممنوعہ تنظیم جیش محمد (JeM) کا ایک اعلیٰ کمانڈر تھا، وہ اس علاقے میں پچھلے چار برسوں سے سرگرم تھا۔ 25 اپریل کو بسنت گڑھ کے علاقے میں چھپے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا ایک سپاہی بھی مارا گیا تھا۔

پونچھ میں 20 گرینیڈ، اے کے رائفل برآمد

دریں اثنا، جمعہ کو شروع کی گئی مشترکہ کارروائی میں، فوج کے دستوں اور پولیس نے جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔ مینڈھر نالہ کے علاقے سے 20 دستی بم اور ایک اے کے قسم کی رائفل سمیت دیگر چیزیں برآمد کیں۔

وائٹ نائٹ کور نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ' ہمارے دستوں نے پولیس کے ساتھ انٹیلی جنس کی بنیاد پر مشترکہ تلاشی کارروائی کرتے ہوئے پونچھ سیکٹر میں ایک ہتھیار (اے کے سیریز)، چار اے کے میگزین، 20 دستی بم اور دیگر جنگی سامان برآمد کیے۔"

جموں و کشمیر: کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم، فائرنگ جاری

جموں و کشمیر کے سات اضلاع میں چھاپے ماری، کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر نے آٹھ مقامات کی تلاشی لی

