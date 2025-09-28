ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کے فائرنگ کیس میں فوجی اہلکار گرفتار
فائرنگ میں ممبئی کی خاتون مہ جبیں عاقل شیخ جاں بحق جبکہ دو دیگر خواتین شدید زخمی ہوئی تھیں۔
Published : September 28, 2025 at 10:04 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کرائم برانچ نے سانحہ 21 اگست کے سلسلے میں ایک حاضر سروس فوجی اہلکار کو گرفتار کرلیا ہے۔ یہ واقعہ جموں کے سینک کالونی میں واقع ایک فزیوتھراپی سینٹر میں پیش آیا تھا، جس میں ممبئی کی خاتون مہ جبیں عاقل شیخ جاں بحق جبکہ دو دیگر خواتین شدید زخمی ہوئی تھیں۔
سرکاری ذرائع کے مطابق گرفتار اہلکار کی شناخت نائیک شیر سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو آرمی کے موومنٹ کنٹرول آفس (MCO) میں تعینات تھا۔ شیر سنگھ ہریانہ کے حصار کا رہائشی ہے اور جموں توی ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے آٹھ راؤنڈ فائر کیے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ استعمال شدہ پستول سرکاری تھا یا ذاتی۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ شیر سنگھ مبینہ طور پر سینٹر میں کام کرنے والی ایک ساتھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اسی رنجش میں وہ فزیوتھراپی سینٹر پہنچا اور جب مطلوبہ لڑکی وہاں موجود نہ تھی تو طیش میں آکر فائرنگ کردی۔
اس واقعے میں مہ جبیں شیخ (30) ہلاک، اس کی بہن فاطمہ (21) اور لدھیانہ کی جسپریت کور (28) شدید زخمی ہوگئیں۔
ابتدا میں سینٹر چلانے والے دو افراد نے زخمی خواتین کو ایک نجی اسپتال پہنچایا اور ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئی ہیں۔ پولیس کو بھی یہی اطلاع دی گئی، اور متاثرہ خواتین کو بیان دینے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے صرف انکوائری درج کی گئی۔ بعدازاں جب حقائق سامنے آئے کہ خواتین کو گولیاں لگی ہیں، تو 18 ستمبر کو ایف آئی آر درج کی گئی اور کیس کو قتل اور اقدامِ قتل میں تبدیل کردیا گیا۔
مہ جبین 29 اگست کو گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال جموں میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی لاش لواحقین کے حوالے کردی گئی۔
ابتدائی تحقیقات میں کوتاہی پر تین پولیس اہلکاروں کو معطل کردیا گیا، جس کے بعد ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی گئی۔ بعد ازاں معاملہ کرائم برانچ کے سپرد ہوا، جس نے نئی ایس آئی ٹی بنا کر نہ صرف فائرنگ واقعے بلکہ معطل اہلکاروں کے کردار کی بھی تحقیقات شروع کردی ہے۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس (کرائم) سُجیت کمار اور ایس ایس پی بنام توش نے کیس کی تحقیقات جاری ہونے کی تصدیق کی ہے۔
