موسم میں بہتری کے باوجود جنوبی کشمیر کے کئی علاقے زیر آب، عوام کو شدید مشکلات - JAMMU KASHMIR FLOODS

اننت ناگ قصبہ کے کئی رہائشی علاقے دو روز قبل دوسری مرتبہ زیر آب آگئے۔

اننت ناگ قصبہ کے کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں
اننت ناگ قصبہ کے کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں
Published : September 4, 2025 at 6:57 PM IST

اننت ناگ (فیاض لولو) : اگرچہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر میں بارشیں نہیں ہوئیں تاہم جہلم سمیت دیگر معاون ندی نالوں میں پانی کی سطح میں خاصی کمی واقع نہیں ہوئی ہے وہیں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کئی نشیبی علاقے اب بھی زیر آب ہیں، جس کے باعث مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔

رہائشی بستیوں اور کھیتوں میں جمع پانی نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ مکانات میں پانی داخل ہونے کے باعث لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ زرعی اراضی اور کھڑی فصلیں بھی تباہی کے دہانے پر ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری نکاسی کے اقدامات نہ کئے گئے تو انہیں بھاری نقصان سے جوجھنا پڑ سکتا گا۔

متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی کا عمل تیز کیا جائے اور ریلیف و بحالی کے کاموں کو اولین ترجیح دی جائے۔ مقامی باشندوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ’’اگر پانی مزید رکا رہا تو بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔‘‘

انتظامیہ کے مطابق متاثرہ بستیوں میں بحالی اور نکاسی کا عمل جاری ہے۔ ضلع حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلیف ٹیمیں متاثرہ مقامات پر تعینات ہیں تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ متاثرین تک پینے کا صاف پانی، ضروری ادویات اور دیگر اشیائے ضروریہ پہنچائیں۔

انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر و حوصلہ کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر ضلعی کنٹرول روم سے رابطہ کریں تاکہ انہیں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔

اننت ناگ قصبہ کے کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں

اننت ناگ قصبہ کے کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں

