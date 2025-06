ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ایران کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا اگلا ہدف عرب ممالک، معروف رہنما نے اہم بیان دے دیا

سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پیر کو عرب ممالک کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا اگلا ہدف ہوں گے کیونکہ تل ابیب اور واشنگٹن ان کے تیل اور گیس پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ "یہ ان کی (امریکہ کی) دیرینہ پالیسی ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے، حتی کہ خطے کے سنی ممالک بھی اس کے خلاف ہیں لیکن ان میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ نے پارٹی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا، "آج، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے انہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن اسرائیل ان پر بھی حملہ کرے گا، کیونکہ وہ تیل اور گیس جیسی اپنی دولت چاہتے ہیں۔ اسرائیل صرف ایک چہرہ ہے، امریکہ بالکل پیچھے کھڑا ہے۔" مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بڑھنے کے اثرات کے بارے میں پوچھے جانے پر جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سے تمام ممالک کی اقتصادی حالت بری طرح متاثر ہوگی۔

فاروق عبداللہ نے کہا "مجھے امید ہے کہ (دوسری) عالمی طاقتیں صورتحال کو دیکھ رہی ہیں۔ اگر یہ (جنگ) بڑھی تو ہر ملک کی معاشی حالت تباہی کی طرف جائے گی۔ انہیں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں کیونکہ ہندوستان میں بھی ہماری حالت بہت خراب ہے۔" واضح رہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں ایک دوسرے پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جاری جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے پیر کو اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنانے والے میزائل داغے۔ ادھر اسرائیل نے ایران میں بھی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے تہران میں ایون جیل سمیت ایرانی حکومتی اداروں پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب کے سیکورٹی ہیڈ کوارٹر، شہر کے فلسطین اسکوائر اور نیم فوجی بسیج رضاکار کور کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایرانی ڈکٹیٹر کو اسرائیل پر حملہ کرنے پر پوری طاقت سے سزا دی جائے گی۔