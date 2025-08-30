ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر میں بارشوں، تیز ہواؤں سے سیب کے باغات تباہ - APPLE ORCHARD DESTROYED

کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ایک لمحے میں ان کے سپنے چور چور ہو گئے۔

تیز ہواؤں کے سبب سیب کے باغات کو نقصان
تیز ہواؤں کے سبب سیب کے باغات کو نقصان (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 30, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں دوران شب تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں سیب کے باغات شدید متاثر ہوئے اور کاشتکاروں کے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لوگوں کے مطابق ضلع کے متعدد علاقوں خصوصاً چڈرن نامی علاقے میں علی الصبح قریب چار بجے گہرے بادل چھا گئے اور اس کے بعد تیز بارش کے ساتھ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں۔ اس اچانک طوفان نے تیار سیب کے باغات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔

شوپیاں میں بارشوں، تیز ہواؤں سے سیب کے باغات تباہ (ای ٹی وی بھارت)

میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے چڈرن نامی علاقے کے باشندوں نے کہا کہ درختوں پر سیب اتارنے کے لیے تیار تھے اور اچانک ہواؤں اور بارشوں کے سبب گر آئے جس کی وجہ سے کاشتکار صدمے سے دوچار ہوئے۔

ای ٹی وی بھارت
تیز ہواؤں کے سبب بعض درخت جڑ سے ہی اکھڑ گئے (ای ٹی وی بھارت)

معراج احمد نامی ایک مقامی کاشتکار نے بتایا: ’’ہماری تمام امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب چند لمحوں کے طوفان نے ہمارے باغات اجاڑ دئے۔ سیب جو ہماری محنت کا پھل تھا، زمین پر گر کر خراب ہوگیا اور ہمارے خواب بھی اس کے ساتھ ہی ریزہ ریزہ ہوگئے۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
تیز ہواؤں کے سبب سیب کے درختوں کو بھی نقصان پہنچا (ای ٹی وی بھارت)

ایک معمر شہری نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس نے نہ صرف سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ باغات کو ہی اجاڑ دیا۔

ای ٹی وی بھارت
کسانوں نے حکومت سے معاوضے کی اپیل کی ہے (ای ٹی وی بھارت)

متاثرین نے حکومت سے فوری معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نقصان کی کسی حد تک بھرپائی ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’اگر فوری امداد فراہم نہ کی گئی تو کاشتکار سخت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
اچانک ہواؤں اور بارشوں نے سیب کے باغات اجاڑ دیے (ای ٹی وی بھارت)

یاد رہے کہ اس سے قبل بھی شوپیاں کے کچھ علاقوں میں شدید ژالہ باری کے نتیجے میں باغات کو نقصان پہنچا تھا اور کسانوں کو بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. سیبوں کے لئے جدید گریڈنگ لائنز، کشمیر کے کسان پُر امید

شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں دوران شب تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں سیب کے باغات شدید متاثر ہوئے اور کاشتکاروں کے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لوگوں کے مطابق ضلع کے متعدد علاقوں خصوصاً چڈرن نامی علاقے میں علی الصبح قریب چار بجے گہرے بادل چھا گئے اور اس کے بعد تیز بارش کے ساتھ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں۔ اس اچانک طوفان نے تیار سیب کے باغات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔

شوپیاں میں بارشوں، تیز ہواؤں سے سیب کے باغات تباہ (ای ٹی وی بھارت)

میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے چڈرن نامی علاقے کے باشندوں نے کہا کہ درختوں پر سیب اتارنے کے لیے تیار تھے اور اچانک ہواؤں اور بارشوں کے سبب گر آئے جس کی وجہ سے کاشتکار صدمے سے دوچار ہوئے۔

ای ٹی وی بھارت
تیز ہواؤں کے سبب بعض درخت جڑ سے ہی اکھڑ گئے (ای ٹی وی بھارت)

معراج احمد نامی ایک مقامی کاشتکار نے بتایا: ’’ہماری تمام امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب چند لمحوں کے طوفان نے ہمارے باغات اجاڑ دئے۔ سیب جو ہماری محنت کا پھل تھا، زمین پر گر کر خراب ہوگیا اور ہمارے خواب بھی اس کے ساتھ ہی ریزہ ریزہ ہوگئے۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
تیز ہواؤں کے سبب سیب کے درختوں کو بھی نقصان پہنچا (ای ٹی وی بھارت)

ایک معمر شہری نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس نے نہ صرف سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ باغات کو ہی اجاڑ دیا۔

ای ٹی وی بھارت
کسانوں نے حکومت سے معاوضے کی اپیل کی ہے (ای ٹی وی بھارت)

متاثرین نے حکومت سے فوری معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نقصان کی کسی حد تک بھرپائی ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’اگر فوری امداد فراہم نہ کی گئی تو کاشتکار سخت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔‘‘

ای ٹی وی بھارت
اچانک ہواؤں اور بارشوں نے سیب کے باغات اجاڑ دیے (ای ٹی وی بھارت)

یاد رہے کہ اس سے قبل بھی شوپیاں کے کچھ علاقوں میں شدید ژالہ باری کے نتیجے میں باغات کو نقصان پہنچا تھا اور کسانوں کو بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. سیبوں کے لئے جدید گریڈنگ لائنز، کشمیر کے کسان پُر امید

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOPIAN APPLE TREES DESTORYEDKASHMIR WEATHER ORCHARD DESTROYEDKASHMIR HORTICULTURE LOSSکشمیر موسم سیب کو نقصانAPPLE ORCHARD DESTROYED

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.