شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں دوران شب تیز بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں سیب کے باغات شدید متاثر ہوئے اور کاشتکاروں کے خواب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لوگوں کے مطابق ضلع کے متعدد علاقوں خصوصاً چڈرن نامی علاقے میں علی الصبح قریب چار بجے گہرے بادل چھا گئے اور اس کے بعد تیز بارش کے ساتھ خوفناک ہوائیں چلنے لگیں۔ اس اچانک طوفان نے تیار سیب کے باغات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے چڈرن نامی علاقے کے باشندوں نے کہا کہ درختوں پر سیب اتارنے کے لیے تیار تھے اور اچانک ہواؤں اور بارشوں کے سبب گر آئے جس کی وجہ سے کاشتکار صدمے سے دوچار ہوئے۔
معراج احمد نامی ایک مقامی کاشتکار نے بتایا: ’’ہماری تمام امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب چند لمحوں کے طوفان نے ہمارے باغات اجاڑ دئے۔ سیب جو ہماری محنت کا پھل تھا، زمین پر گر کر خراب ہوگیا اور ہمارے خواب بھی اس کے ساتھ ہی ریزہ ریزہ ہوگئے۔‘‘
ایک معمر شہری نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں دیکھا، جس نے نہ صرف سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا بلکہ باغات کو ہی اجاڑ دیا۔
متاثرین نے حکومت سے فوری معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ نقصان کی کسی حد تک بھرپائی ہو سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ ’’اگر فوری امداد فراہم نہ کی گئی تو کاشتکار سخت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے۔‘‘
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی شوپیاں کے کچھ علاقوں میں شدید ژالہ باری کے نتیجے میں باغات کو نقصان پہنچا تھا اور کسانوں کو بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔
