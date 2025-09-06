قومی شاہراہ بند ہونے سے فروٹ انڈسٹری کو بڑا نقصان، خصوصی مال بردار ریل سروس کی مانگ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر ان دنوں سیلاب کی تباہی سے دوچار ہے، جس میں سب سے زیادہ میوہ کاشتکار متاثر ہوئے ہیں۔
Published : September 6, 2025 at 6:17 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق) : جموں کشمیر میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ بالخصوص کسانوں کو سب سے زیادہ موسم کی مار جھیلنی پڑتی ہے۔ رواں برس کے ابتدا سے جولائی کے مہینے تک مسلسل خشک سالی رہی متعدد علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے دھان کے کھیت خشک ہوگئے، جس سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، وہیں طویل خشک سالی کے اختتام کے بعد مسلسل بارشوں نے کسانوں کو ایک بار پھر مشکلات میں ڈال دیا ہے۔
فلیش فلڈس اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے بعض علاقوں میں فصل برباد ہوگئی ہے۔ ادھر سیب کو اتارنے کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے۔ جن کاشتکاروں نے اپنے سیب منڈیوں تک روانہ کرنے کی کوشش کی ،قومی شاہراہ بند ہونے سے وہ مسلسل کئی روز تک ٹرکوں میں درماندہ رہا، جس کی وجہ سے تازہ مال پک کر خراب ہوگیا، وہیں راستہ بند ہونے کے سبب کسانوں نے سیب اتارنے سے گریز کیا جس دوران شدید بارشوں کی وجہ سے پکے ہوئے سیب درختوں سے گر رہے ہیں جس کی وجہ سے کسان ذہنی کوفت کا شکار ہورہے ہیں۔
واضح رہے کہ بھاری بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرآنے کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ کئی روز سے بند ہے، جس کے باعث وادی کشمیر میں سیب اور دیگر پھلوں کی ترسیل بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، جو تاجروں کاشتکاروں کے لئے بھاری نقصان کا سبب بنا۔
اس مسئلے پر سابق وزیر اعلی جموں وکشمیر محبوبہ مفتی نے کہا کہ کاشتکاری جموں و کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ نیشنل کانفرنس سے اپیل کی کہ وہ مغل روڈ کو جلد ازا جلد بحال کرے۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ انتظامیہ نے کئی روز بعد رابطہ سڑک کی مرمت کے بعد سیب بردار ٹرکوں کو ترجیحی بنیادوں پر روانہ کرنے کی کوشش کی تاہم درماندہ وقفہ کے دوران ٹرکوں میں موجود بیشتر مال خراب ہوگیا تھا۔ وہیں دوبارہ شدید بارشیں شروع ہونے سے قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہو گئی ہے ،جس سے سینکڑوں مال بردار گاڑیاں درماندہ ہوگئیں ہیں۔
کسانوں اور میوہ تاجروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت نقل و حمل بحال نہ ہوئی تو مزید کروڑوں کے نقصان ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ سیب، ناشپاتی و دیگر میوہ جات نازک ہوتے ہیں جو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے ہیں۔
فروٹ منڈی جبلی پورہ کے صدر اظہر ٹاک نے کہا کہ ہائی ڈینسٹی سمیت دیگر اقسام کے سیب کے درختوں سے اتارنے اور ان کی پیکنگ کا سیزن عروج پر ہے۔ تاہم بدقسمتی سے موسمی صورتحال خراب رہنے سے قومی شاہراہ بند ہے، سیب سے بھرے سینکڑوں ٹرکس درماندہ ہیں۔ اگر صورتحال ایسی رہی تو بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں بھی کئی روز تک گاڑیاں درماندہ رہیں، جس سے ٹرکوں میں موجود سیب خراب ہوگئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قدرتی آفات میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، البتہ اگر سرکار جبلی پورہ منڈی تک مال بردار ریل گاڑی پہنچانے کے لئے اقدامات اٹھائے گی تو وہ فروٹ انڈسٹری کے لئے ایک نیا سنگ میل ہوگا۔
اننت ناگ فروٹ ایسو سی ایشن کے چیئر مین مشتاق احمد کنیو نے کہا کہ ہارٹیکلچر شعبہ ٹرانسپورٹ نظام پر منحصر ہے لیکن بدقسمتی سے عروج سیزن کے دوران اکثر و بیشتر جموں سرینگر قومی شاہراہ بند ہوجاتی ہے۔ جس کا خمیازہ کاشتکاروں اور تاجروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ جبلی پورہ فروٹ منڈی میں ریل ٹرمنل قائم کیا جائے اور خصوصی فروٹ ٹرین سروس کو بحال کیا جائے تاکہ بلا رکاوٹ سیب و دیگر میوہ جات کی مسلسل ترسیل کو یقینی بنایا جائے۔ کنیو نے کہا کہ ریل سروس سے نہ صرف میوہ جات کی ترسیل آسان ہوگی بلکہ کرایہ کا خرچہ کافی حد تک کم ہوگا۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ فی الحال سیب اتارنے سے گریز کریں۔
محمد سلیم نامی ایک کاشتکار کا کہنا ہے کہ وقت پر منڈیوں میں سیب نہ پہنچنے سے انہیں کافی نقصان ہو رہا یے۔ راستے میں درماندہ ہونے کی وجہ سے مال کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اول نمبر کا سیب درجہ سوم میں تبدیل ہو جاتا ہے یا مکمل طور خراب ہوجاتا ہے۔ جس سے ان کے سال بھر کی محنت ضائع ہوجاتی ہے اور وہ منافع کے بجائے قرضے کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں ۔انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ میوہ جات کے لئے خصوصی مال برادار ٹرین سروس کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھائے جائیں۔
واضح رہے کہ ناردرن ریلوے نے حال ہی میں پنجاب اور اننت ناگ کے درمیان مال بردار ٹرین سروس شروع کی۔ گاڑی میں سیمنٹ کی کھیپ وادی پہنچی جس سے سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
وادی کشمیر میں سالانہ تقریباً 25 سے 30 میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے اور اس شعبے سے تقریباً 35 لاکھ افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ ملک کی مختلف منڈیوں تک میوے کی ترسیل کا واحد ذریعہ قومی شاہراہ ہے۔ ہزاروں ٹرکوں میں لاد کر میوہ جات کو باہر بھیجا جاتا ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے ریلوے وزیر اشونی ویشنو سے کشمیر اور دہلی کے درمیان خصوصی فروٹ ٹرین سروس شروع کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ کی بندش سے ہر برس کسانوں کو بڑا مالی نقصان ہوتا ہے۔ رواں برس بھی سینکڑوں ٹرک (ہائی وے پر) درماندہ ہیں۔ ایک خصوصی ٹرین سروس کسانوں اور تاجروں کو بڑی راحت دے گی۔
مزید پڑھیں: تیز ہواؤں، بارشوں سے سیب کی فصل کو نقصان
قومی شاہرہ خراب موسم کے پیش نظر ٹریفک کے لیے اُس وقت بند ہوئی تھی جب ادھمپور اور رام بن کے درمیان کئی مقامات پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی۔ اگرچہ شاہراہ جزوی طور پر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی تھی تاہم لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ پھر سے بند ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حالیہ دنوں رام بن دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ٹریفک کی مکمل بحالی میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔