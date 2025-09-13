ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فروٹ گروورس نے کی پلوامہ میں اسٹیشن قائم کرنے کی مانگ
پلوامہ کے میوہ کاشتکار اور تاجر قومی شاہراہ کی جلد بحالی اور مغل روڈ پر میوہ ٹرکوں کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 13, 2025 at 3:49 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : میوہ صنعت سے وابستہ کسانوں کے ساتھ ساتھ کاروباریوں کا کہنا ہے کہ کارگو ٹرین سے انہیں کچھ حدتک راحت پہنچے گی تاہم قومی انہوں نے سرینگر جموں قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے فوری طور پر بحال کرنے کی مانگ کی ہے۔ تاجروں نے ایشیا کے دوسرے بڑے کولڈ اسٹوریج یونٹس کے قریب یعنی پلوامہ کے انڈسٹریل ایریا کے نزدیک مال بردار ٹرین کے لیے اسٹیشن قائم کیے جانے کی بھی مانگ کی ہے۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے کسانوں، میوہ تاجرین کا دعویٰ ہے کہ امسال کے آغاز میں ہی قومی شاہراہ بند ہونے کے سبب کسانوں کے ساتھ ساتھ اس کاروبار سے منسلک افراد کو ناقابل تلافی نقصان سے جوجھنا پڑا۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ قومی شاہراہ کی خستہ حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک کی مختلف منڈیوں تک پہچانے کے لئے صرف کارگو ٹرین سروس ہی کافی نہیں بلکہ کسان ضلع پلوامہ میں کارگو ٹرین اسٹیشن قائم کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔
یاد رہے کہ وادی خاص کر جنوبی کشمیر کی بیشتر آبادی میوہ صنعت کے ساتھ وابستہ ہے وہیں اس صنعت کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو روزگار وابستہ ہے، اور اس صنعت کو جموں و کشمیر کی مجموعی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔
دہائیوں سے سیب کی کاشت کر رہے عبد الغفار نامی ایک کسان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’این ایچ 44 کو ہر سال بارشوں کی وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے جس کا خمیازہ ہر بار میوہ صنعت کو اٹھانا پڑتا ہے۔‘‘ انہوں نے مرکزی سرکار کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر حکومت سے مغل روڈ پر ترجیحی بنیادوں پر میوہ جات سے لدی ٹرکوں کو گزرنے کی خصوصی اجازت دئے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایک اور تاجر نے فوج کی مدد حاصل کرکے سرینگر جموں قومی شاہراہ کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’کیا یہ ممکن ہے کہ بارشوں کے بعد ہفتوں تک شاہراہ بند رہے، اگر فوج چوبیس گھنٹوں میں عارضی پل تیار کر سکتی ہے تو اس کی مکمل بحالی کے لیے فوج سے ہی مدد کیوں حاصل نہیں کی جا رہی۔‘‘
فروٹ ایسوسی ایشن پلوامہ کے صدر، جاوید احمد، نے کارگو ٹرین سروس شروع کیے جانے پر متعلقہ اداروں کی ستائش کی تاہم انہوں نے بھی مانگ کی کہ ’’کارگو ٹرین کے لئے پلوامہ میں ایک اسٹیشن قائم کیا جائے کیونکہ یہاں پر ایشیاء کے دوسرا سب سے بڑا کولڈاسٹوریج یونٹس قائم ہیں جہاں کسان، میوہ تاجر مختلف میوہ جات ذخیرہ کرکے یہیں سے مختلف منڈیوں کو روانہ کرتے ہیں اور اسی لئے یہاں ایک اسٹیشن کا یہاں ناگزیر ہے۔‘‘
