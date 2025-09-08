ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سیب کی فصل تیار، کاشتکار بے بس! کروڑوں کی صنعت خطرے میں

سرینگر جموں شاہراہ مسلسل بند رہنے سے ٹرکوں میں لدا لاکھوں روپے مالیت کا میوہ سڑ رہا ہے۔

سیب کی فصل تیار، کاشتکار بے بس! کروڑوں کی صنعت خطرے میں (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 8, 2025

شوپیان (شاہد ٹاک) : ’ایپل باؤل‘ کے نام سے مشہور جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سالانہ قریب 400 میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے، تاہم یہاں کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کی جانے والی یہ صنعت اس وقت شدید بحران سے گزر رہی ہے۔ میٹھے اور رسدار سیبوں کے لیے مشہور شوپیاں کے باغات میں فصل تو تیار ہے لیکن کاشتکار ہاتھ روکنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔

سیب کی فصل تیار، کاشتکار بے بس! کروڑوں کی صنعت خطرے میں (ای ٹی وی بھارت)

کاشتکاروں کے مطابق اگر وہ سیب توڑ بھی لیں تو انہیں فروٹ منڈیوں تک پہنچانے کا کوئی راستہ اور حل نہیں، کیونکہ سرینگر - جموں قومی شاہراہ بدستور بند ہے اور متبادل راستے (یعنی مغل روڈ) پر بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کاشتکاروں نے کہا: ’’ٹرکوں میں لدے سیب، ناشپاتی اور دیگر میوہ جات کئی دنوں تک سڑکوں پر ہی پھنسے رہتے ہیں اور واپس شوپیاں لوٹائے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے۔‘‘

شوپیان کے باغ مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی آمدن کا دارومدار سیب کی فصل پر ہے۔ ضلع کی تقریباً 90 فیصد آبادی باغبانی کے ساتھ منسلک ہے۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی حال رہا تو انہیں شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ مایوسی کی انتہا تک پہنچ جائیں گے۔

شوپیاں میں سالانہ تقریبا چار سو میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے
شوپیاں میں سالانہ تقریبا چار سو میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے (ای ٹی وی بھارت)

کاشتکاروں کی شکایت
حکومت اور انتظامیہ کے روے پر پر بھی کاشتکاروں نے سوالات اٹھائے، ان کا کہنا ہے کہ ’’شاہراہ کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور اگر یہی رویہ جاری رہا تو مزید نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔‘‘ باغبانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ’’یا تو سرینگر - جموں شاہراہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے یا پھر مغل روڈ پر بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ میوہ جات بروقت اور خراب ہونے سے قبل ہی ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچ سکے۔‘‘

شاہراہ بند ہونے سے لاکھوں روپے مالیت کا میوہ راستے میں ہی چکا ہے (ای ٹی وی بھارت)

ڈرائیور بھی پریشان
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک ڈرائیور نے بتایا کہ وہ چھ روز قبل شوپیاں فروٹ منڈی سے سیبوں سے بھرا ٹرک لے کر جموں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن چھ دن تک شاہراہ بند رہنے کے بعد مجبوراً خراب مال کے ساتھ انہیں دوبارہ شوپیان لوٹ آنا پڑا۔ انہوں نے کہا: ’’یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہر اس ڈرائیور اور کاشتکار کا حال ہے جس نے خون پسینے کی کمائی اور سال بھر کی محنت سیب کے باغات پر خرچ کی اور اب وہ محنت سڑ رہی ہے۔‘‘

ناشپاتی کے بعد اب کشمیری سیب بھی سڑ رہا ہے (ای ٹی وی بھارت)

واضح رہے کہ وادی میں پچھلے کئی روز سے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں جگہ جگہ مٹی کے تودے اور پتھر گر آنے اور بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے شاہراہوں پر ٹریفک کی نقل و حمل مسدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سرینگر - جموں قومی شاہراہ گزشتہ 16 روز سے مسلسل بند ہے جبکہ متبادل تاریخی مغل روڈ پر صرف چھوٹی گاڑیوں کو ہی چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔

شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے مختلف میوہ جات سے لدے ٹرک واپس شوپیاں منڈی پہنچ رہے ہیں (ای ٹی وی بھارت)

حکومت سے اپیل
کاشتکاروں نے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’اگر حکومت نے فوری عمل نہ کیا تو اس سال کی سیب کی فصل زمین پر تو باقی رہے گی لیکن کسانوں کی امیدیں اور خواب سڑکوں پر بکھر جائیں گے۔‘‘

ادھر، آئے روز وادی کشمیر کی مختلف فروت منڈیوں میں میوہ تاجرین اور کسانوں کی جانب سے سرینگر - جموں کشمیر قومی شاہراہ کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی مانگ کو لیکر احتجاج بھی کیے گئے۔

شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے کاشتکار درختوں پر سے سیب نہیں اتار رہے (ای ٹی وی بھارت)

