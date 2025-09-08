ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیب کی فصل تیار، کاشتکار بے بس! کروڑوں کی صنعت خطرے میں
سرینگر جموں شاہراہ مسلسل بند رہنے سے ٹرکوں میں لدا لاکھوں روپے مالیت کا میوہ سڑ رہا ہے۔
شوپیان (شاہد ٹاک) : ’ایپل باؤل‘ کے نام سے مشہور جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں سالانہ قریب 400 میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے، تاہم یہاں کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی تصور کی جانے والی یہ صنعت اس وقت شدید بحران سے گزر رہی ہے۔ میٹھے اور رسدار سیبوں کے لیے مشہور شوپیاں کے باغات میں فصل تو تیار ہے لیکن کاشتکار ہاتھ روکنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
کاشتکاروں کے مطابق اگر وہ سیب توڑ بھی لیں تو انہیں فروٹ منڈیوں تک پہنچانے کا کوئی راستہ اور حل نہیں، کیونکہ سرینگر - جموں قومی شاہراہ بدستور بند ہے اور متبادل راستے (یعنی مغل روڈ) پر بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کاشتکاروں نے کہا: ’’ٹرکوں میں لدے سیب، ناشپاتی اور دیگر میوہ جات کئی دنوں تک سڑکوں پر ہی پھنسے رہتے ہیں اور واپس شوپیاں لوٹائے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے۔‘‘
شوپیان کے باغ مالکان کا کہنا ہے کہ ان کی آمدن کا دارومدار سیب کی فصل پر ہے۔ ضلع کی تقریباً 90 فیصد آبادی باغبانی کے ساتھ منسلک ہے۔ کسانوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی حال رہا تو انہیں شدید مالی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ مایوسی کی انتہا تک پہنچ جائیں گے۔
کاشتکاروں کی شکایت
حکومت اور انتظامیہ کے روے پر پر بھی کاشتکاروں نے سوالات اٹھائے، ان کا کہنا ہے کہ ’’شاہراہ کی بحالی کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں اور اگر یہی رویہ جاری رہا تو مزید نقصان ناقابل تلافی ہوگا۔‘‘ باغبانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ’’یا تو سرینگر - جموں شاہراہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے یا پھر مغل روڈ پر بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے تاکہ میوہ جات بروقت اور خراب ہونے سے قبل ہی ملک کی مختلف منڈیوں تک پہنچ سکے۔‘‘
ڈرائیور بھی پریشان
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک ڈرائیور نے بتایا کہ وہ چھ روز قبل شوپیاں فروٹ منڈی سے سیبوں سے بھرا ٹرک لے کر جموں کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن چھ دن تک شاہراہ بند رہنے کے بعد مجبوراً خراب مال کے ساتھ انہیں دوبارہ شوپیان لوٹ آنا پڑا۔ انہوں نے کہا: ’’یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہر اس ڈرائیور اور کاشتکار کا حال ہے جس نے خون پسینے کی کمائی اور سال بھر کی محنت سیب کے باغات پر خرچ کی اور اب وہ محنت سڑ رہی ہے۔‘‘
واضح رہے کہ وادی میں پچھلے کئی روز سے وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں جگہ جگہ مٹی کے تودے اور پتھر گر آنے اور بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے ہیں جس سے شاہراہوں پر ٹریفک کی نقل و حمل مسدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سرینگر - جموں قومی شاہراہ گزشتہ 16 روز سے مسلسل بند ہے جبکہ متبادل تاریخی مغل روڈ پر صرف چھوٹی گاڑیوں کو ہی چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
حکومت سے اپیل
کاشتکاروں نے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’اگر حکومت نے فوری عمل نہ کیا تو اس سال کی سیب کی فصل زمین پر تو باقی رہے گی لیکن کسانوں کی امیدیں اور خواب سڑکوں پر بکھر جائیں گے۔‘‘
ادھر، آئے روز وادی کشمیر کی مختلف فروت منڈیوں میں میوہ تاجرین اور کسانوں کی جانب سے سرینگر - جموں کشمیر قومی شاہراہ کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی مانگ کو لیکر احتجاج بھی کیے گئے۔
