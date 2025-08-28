ETV Bharat / jammu-and-kashmir

شمالی کشمیر کے گریز میں دراندازی مخالف آپریشن، دو دہشت گرد ہلاک، فوج کا دعویٰ - ANTI INFILTRATION OPERATION

آرمی کی چنار کور نے کہا: یہ آپریشن جموں وکشمیر پولیس کی طرف سے دی گئی انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر شروع کیا گیا۔

indian army says terrorists killed in anti infiltration operation in gurez north kashmir Urdu News
ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ گریز شمالی کشمیر میں دراندازی مخالف آپریشن میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا (ANI نمائندگی کے طور پر استعمال ہونے والی فائل تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 9:46 AM IST

سری نگر: ہندوستانی فوج نے جمعرات کو کہا کہ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں وادیٔ گریز میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ دراندازی مخالف آپریشن میں دو نامعلوم دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا اور گریز سیکٹر میں نوشہرہ نارڈ کے قریب دو دہشت گردوں کو مار گرایا، ایک اہلکار نے بتایا کہ تلاشی مہم جاری ہے۔

فوج کی سری نگر میں قائم چنار کور نے، جو کشمیر میں فوجی کارروائیوں کے لیے ذمہ دار ہے، ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ آپریشن جموں و کشمیر پولیس کی فراہم کردہ انٹیلی جنس کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔

مشکوک سرگرمی دیکھ کر چیلنج اور فائرنگ

ممکنہ دراندازی کی کوشش کے بارے میں JKP کی طرف سے فراہم کردہ انٹیلی جنس کی بنیاد پر، بھارتی فوج اور @JmuKmrPolice نے او پی نوشہرہ نار چہارم، بانڈی پورہ گریز سیکٹر میں ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا۔ فوج نے پوسٹ میں کہا کہ الرٹ فوجیوں نے مشکوک سرگرمی دیکھ کر چیلنج کیا جس کے نتیجے میں دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ فوجیوں نے مؤثر جوابی فائرنگ کرتے ہوئے دو دہشت گردوں کو بے اثر کر دیا۔ آپریشن جاری ہے۔"

اقبال علی کی عظیم قربانی کو خراج تحسین

جمعرات کو ایک اور پوسٹ میں، چنار کور نے کہا کہ کپواڑہ ضلع میں ڈیوٹی کے دوران ایک فوجی سپاہی کی موت ہوگئی۔ چنار کور نے X پر کہا، "چنار کور بہادر حوالدار اقبال علی کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جب کہ ضلع کپواڑہ میں آپریشنل ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ چنار کور نے X پر کہا کہ ان کی ہمت اور لگن ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی"۔

چنار جنگجو سپاہی کی بہادری کو سلام

فوج نے کہا کہ چنار جنگجو سپاہی کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آرمی نے مزید کہا، "ہم سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہیں۔" انہوں نے ان حالات کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کیں جن کی وجہ سے فوجی کی موت واقع ہوئی یا اس کی موت کب ہوئی یہ واضح نہیں کیا گیا۔

