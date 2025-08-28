اننت ناگ کے تاجروں کا سیلاب متاثرین کے لئے معاوضے اور بچاؤ کے اقدامات کا مطالبہ

اننت ناگ( فیاض لولو): اننت ناگ کے کاروباری طبقے نے حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد انتظامیہ سے فوری مالی معاوضے کی اپیل کی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی نے نہ صرف ان کی دکانوں کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔
مقامی دکانداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ برسوں سے اس مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس قدرتی آفت نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تاجروں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بارہا انتظامیہ سے علاقے میں ایک پمپ شڈ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ آبی نکاسی کا مؤثر انتظام ہوسکے، مگر تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔
تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر مالی امداد فراہم کی جائے اور مستقبل میں اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لئے ایک پمپ شڈ قائم کیا جائے تاکہ تاجروں اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، دریائے راوی اور دریائے جہلم خطرے کا نشان عبور کر چکے ہیں، جموں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اس سیلاب میں ابھی تک تقریبا 40 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر بھر میں سبھی محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔