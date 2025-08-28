ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ کے تاجروں کا سیلاب متاثرین کے لئے معاوضے اور بچاؤ کے اقدامات کا مطالبہ - TRADERS DEMAND COMPENSATION

جموں وکشمیر میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، تاجروں نے معاوضے اور بچاؤ کے اقدامات کا مطالبہ ہے۔

اننت ناگ کے تاجروں کا سیلاب متاثرین کے لئے معاوضے اور بچاؤ کے اقدامات کا مطالبہ
اننت ناگ کے تاجروں کا سیلاب متاثرین کے لئے معاوضے اور بچاؤ کے اقدامات کا مطالبہ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 5:12 PM IST

اننت ناگ( فیاض لولو): اننت ناگ کے کاروباری طبقے نے حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد انتظامیہ سے فوری مالی معاوضے کی اپیل کی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی نے نہ صرف ان کی دکانوں کو شدید نقصان پہنچایا بلکہ لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھی برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔

مقامی دکانداروں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ برسوں سے اس مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس قدرتی آفت نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تاجروں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بارہا انتظامیہ سے علاقے میں ایک پمپ شڈ تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ آبی نکاسی کا مؤثر انتظام ہوسکے، مگر تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔

تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر مالی امداد فراہم کی جائے اور مستقبل میں اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لئے ایک پمپ شڈ قائم کیا جائے تاکہ تاجروں اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

مزید پڑھیں: لیفٹیننٹ گورنر کی ’غفلت‘ سے یاتریوں کی موت ہوئی: نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری

واضح رہے کہ جموں کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں، دریائے راوی اور دریائے جہلم خطرے کا نشان عبور کر چکے ہیں، جموں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، اس سیلاب میں ابھی تک تقریبا 40 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر، انشول گرگ نے دعویٰ کیا کہ کشمیر بھر میں سبھی محکمے الرٹ پر ہیں اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مربوط انداز میں کام کر رہے ہیں۔

