ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس نے عوام سے کئے گئے وعدے پورے نہیں کیے: بی جے پی لیڈر
بی جے پی لیڈڑ اشوک کول نے این سی پر کھوکھلے وعدوں سے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 23, 2025 at 8:33 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے آرگنائزیشنل سیکریٹری اشوک کول نے ایک بار پھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’عمر عبداللہ کے کنٹرول میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے علاوہ تمام محکموں کے اختیارات ہیں، لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ کئے گئے وعدوں کو پورا کریں۔‘‘
اشوک کول نے نیشنل کانفرنس (این سی) پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’پارٹی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور زمینی سطح پر کوئی ڈلیوری نظر نہیں آ رہی۔‘‘ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ عمر عبداللہ کو بطور وزیر اعلیٰ تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی عوامی مسائل کے حل میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔
بی جے پی لیڈر نے یاد دہانی کرائی کہ انتخابی مہم کے دوران نیشنل کانفرنس نے کشمیری عوام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کئے تھے، جن میں مفت بجلی کی فراہمی، راشن کوٹے میں اضافہ، بارہ ایل پی جی سلنڈروں کی فراہمی اور عارضی ملازمین کی مستقلی شامل تھی۔ لیکن افسوس کہ آج تک ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے۔
اشوک کول نے مزید کہا کہ ’’نیشنل کانفرنس کی یہ روش ثابت کرتی ہے کہ پارٹی محض کھوکھلے نعروں اور بیانات پر یقین رکھتی ہے، جبکہ عوامی مسائل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’جموں و کشمیر کے عوام اب جھوٹے وعدوں کو برداشت نہیں کریں گے اور وقت آگیا ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عوام سے کئے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے۔‘‘
بی جے پی لیڈر نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’نیشنل کانفرنس کو چاہیے کہ وہ محض سیاسی بیان بازی کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دے اور اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، کیونکہ کشمیری لوگ اب کھوکھلے بیانات کے بجائے حقیقی ڈلیوری چاہتے ہیں۔‘‘ ان باتوں کا اظہار اشوک کول نے منگل کو اننت ناگ میں ’’سیوا پروگرام‘‘ میں شرکت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں صفائی پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر انکے ہمراہ پارٹی کے دیگر لیڈروں اور درجنوں پارٹی ورکران نے بھی شرکت کی۔
یہ بھی پڑھیں: