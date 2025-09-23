ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نیشنل کانفرنس نے عوام سے کئے گئے وعدے پورے نہیں کیے: بی جے پی لیڈر

بی جے پی لیڈڑ اشوک کول نے این سی پر کھوکھلے وعدوں سے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔

ا
بی جے پی لیڈر، اشوک کول (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 23, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ: (فیاض لولو) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے آرگنائزیشنل سیکریٹری اشوک کول نے ایک بار پھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’عمر عبداللہ کے کنٹرول میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے علاوہ تمام محکموں کے اختیارات ہیں، لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے ساتھ کئے گئے وعدوں کو پورا کریں۔‘‘

نیشنل کانفرنس نے عوام سے کئے گئے وعدے پورے نہیں کیے: بی جے پی لیڈر (ای ٹی وی بھارت)

اشوک کول نے نیشنل کانفرنس (این سی) پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ’’پارٹی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور زمینی سطح پر کوئی ڈلیوری نظر نہیں آ رہی۔‘‘ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ عمر عبداللہ کو بطور وزیر اعلیٰ تمام اختیارات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی پارٹی عوامی مسائل کے حل میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔

بی جے پی لیڈر نے یاد دہانی کرائی کہ انتخابی مہم کے دوران نیشنل کانفرنس نے کشمیری عوام کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کئے تھے، جن میں مفت بجلی کی فراہمی، راشن کوٹے میں اضافہ، بارہ ایل پی جی سلنڈروں کی فراہمی اور عارضی ملازمین کی مستقلی شامل تھی۔ لیکن افسوس کہ آج تک ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے۔

بی جے پی نے کیا سیوا پروگرام کا انعقاد
بی جے پی نے کیا سیوا پروگرام کا انعقاد (ای ٹی وی بھارت)

اشوک کول نے مزید کہا کہ ’’نیشنل کانفرنس کی یہ روش ثابت کرتی ہے کہ پارٹی محض کھوکھلے نعروں اور بیانات پر یقین رکھتی ہے، جبکہ عوامی مسائل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’جموں و کشمیر کے عوام اب جھوٹے وعدوں کو برداشت نہیں کریں گے اور وقت آگیا ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عوام سے کئے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنائے۔‘‘

بی جے پی لیڈر نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’نیشنل کانفرنس کو چاہیے کہ وہ محض سیاسی بیان بازی کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دے اور اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، کیونکہ کشمیری لوگ اب کھوکھلے بیانات کے بجائے حقیقی ڈلیوری چاہتے ہیں۔‘‘ ان باتوں کا اظہار اشوک کول نے منگل کو اننت ناگ میں ’’سیوا پروگرام‘‘ میں شرکت کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں صفائی پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر انکے ہمراہ پارٹی کے دیگر لیڈروں اور درجنوں پارٹی ورکران نے بھی شرکت کی۔

بی جے پی نے کیا سیوا پروگرام کا انعقاد
کئی کارکنان نے کی سیوا پروگرام میں شرکت (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. 'سرکار امدادی کام ٹھیک سے کرے گی تو تمام متاثرین کو راحت ملے گی'

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP LEADER ASHOK KOULOMAR ABDULLAHHOLLOW SLOGANSاشوک کولANANTNAG SEVA PROGRAMME

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.