اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت منشیات فروشوں کی لاکھوں کی املاک قرق کی - ANANTNAG POLICE SEIZES PROPERTY

Published : June 27, 2025 at 5:27 PM IST

By ETV Bharat Urdu Team

اننت ناگ: منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنے مسلسل کریک ڈاؤن میں اور منشیات کے جرائم میں ملوثین کے خلاف کاروائی تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ 1985 کی دفعہ 68-F(1) کے تحت بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لیں ۔

ضلع اننت ناگ کے بُوٹ کالونی کھنہ بل کے رہنے والے پرویز احمد فشو ولد عبدالرشید فشو کی جائداد واقع بنگہ ڈار، میر دنتر میں ضبط کی گئی۔ پولیس کے مطابق پرویز احمد فشو ایک عادی مجرم ہے اور اسے این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج متعدد مقدمات میں ملوث پایا گیا ہے۔

مجرم کے خلاف پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 67/2019 U/S 8/15 NDPS ایکٹ، اور 129/2015 U/S 8/15 NDPS ایکٹ، پولیس اسٹیشن اچھہ بل میں ایف آئی آر نمبر 28/2017 U/S 15/18 NDPS درج ہے۔ ان مقدمات کے تحت غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد کی نشاندہی کی گئی جس کے بعد ایک منزلہ کنکریٹ رہائشی مکان جو 7 مرلے کی زمین پر مشتمل ہے، جس کا تخمینہ مارکیٹ قیمت 25,35,882 روپئے بتائی گئی ہے کو قرق کیا گیا۔