کشمیر، چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں منشیات ضبط، مکان مالک گرفتار
اننت ناگ پولیس نے چھاپے کے دوران 25.200 کلو گرام وزنی بھنگ پاؤڈر ضبط کرکے منشیات فروش کو حراست میں لے لیا۔
Published : September 29, 2025 at 4:45 PM IST
اننت ناگ : معاشرے سے منشیات کے بڑھتے رجھان کو ختم کرنے کی اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے، اننت ناگ پولیس نے جنوبی کشمیر کے بجبہاڑہ علاقے میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد پولس اسٹیشن بجبہاڑہ کی ایک ٹیم نے کتتریٹنگ نامی علاقے میں ریاض احمد میر ولد عبد الخالق میر کے رہائشی مکان پر چھاپہ مارا، جس دوران یہ پتہ چلا کہ ملزم نے اپنے رہائشی مکان میں بڑی مقدار میں منشیات کو ذخیرہ کر رکھا ہے اور اسے مقامی نوجوانوں کو فروخت کرنے کی تاک میں تھا، اور اس سے علاقے میں منشیات کے استعمال کو فروغ ملتا۔
اس اطلاع پر تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے، NDPS ایکٹ کی دفعہ 8/20 کے تحت ایف آئی آر نمبر 182/2025 پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں درج کرکے جانچ شروع کی گئی۔ تفتیش کے دوران پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ کی ایک ٹیم نے ملزم کے گھر پر چھاپہ مارا۔ سرچ آپریشن کے دوران گھر سے بھنگ پاؤڈر کی بھاری مقدار برآمد ہوئی جس کا وزن تقریباً 25.200 کلو گرام بتایا گیا ہے۔
برآمد شدہ منشیات کو طریقہ کار کے مطابق موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا اور ملزم ریاض احمد میر کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس بیان کے مطابق منشیات فروشی کی اس چین کا پتہ لگانے اور منشیات کے کاروبار میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔
