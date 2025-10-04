ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ پولیس نے 49 ایف آئی آرز سے متعلق ضبط شدہ 345 کلوگرام منشیات کو تباہ کیا
تباہ شدہ ممنوعہ اشیاء اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج 49 ایف آئی آر سے متعلق ہے۔
Published : October 4, 2025 at 7:38 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق میر) منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے اور منشیات کی غیر قانونی تجارت میں ملوث نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی مسلسل کوششوں میں، اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس کے تحت ضبط شدہ منشیات اور ممنوعہ اشیاء کو تلف کیا- کاروائی کے دوران رواں برس کے ستمبر کے آخر تک ضبط شدہ منشیات کو ضائع کیا گیا۔ پولیس کے مطابق این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت تجویز کردہ تمام قانونی طریقہ کار کے بعد، ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کی موجودگی میں، آئی جی سی لاسی پورہ، پلوامہ میں منشیات کو تلف کیا گیا۔
تباہ شدہ ممنوعہ اشیاء اننت ناگ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج 49 ایف آئی آر سے متعلق ہے۔ کارروائی کے دوران، تقریباً بڑی مقدار میں قبضے میں لیے گئے منشیات اور سائیکو ٹراپک مادے کو تلف کیا گیا، جس میں 138.25 کلو گرام پوست کا بھوسا ، 22.900 کلو گرام گانجا، 31.936 کلو گرام چرس، 101.68 کلو گرام فوکی، 47.15 کلو گرام چرس پاؤڈر، 6.23 گرام براؤن شوگر، 75 بوتلیں کوڈین فاسفیٹ اور شراب شامل تھے ۔
مجموعی طور پر تقریباً 345.102 کلو گرام ممنوعہ ماہ یا منشیات کو تباہ کیا گیا۔پولیس کے مطابق یہ اقدام منشیات کی لعنت کو ختم کرنے اور قانون کے سخت نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے تاکہ سماج کو منشیات کی کعنت سے پاک کیا جائے