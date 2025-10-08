ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ پولیس کی کالعدم تنظیموں سے وابستہ افراد کے خلاف مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں

یہ کارروائیاں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون(یو اے پی اے) کے تحت درج ایف آئی آرز کے سلسلے میں کی گئیں۔

اننت ناگ پولیس کی کالعدم تنظیموں سے وابستہ افراد کے خلاف مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں (Image : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 6:44 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
اننت ناگ، جموں کشمیر (میر اشفاق): علیحدگی پسند اور دہشت گرد نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے جاری کارروائیوں کے سلسلے میں اننت ناگ پولیس نے ضلع بھر میں مختلف مقامات پر مربوط تلاشی کاروائیاں انجام دیں۔

پولیس کے مطابق تلاشی کارروائیاں اُن افراد کے گھروں پر کی گئیں جن پر حریت کانفرنس، جماعتِ اسلامی (جے آئی) اور دیگر کالعدم تنظیموں سے روابط کا شبہ ہے۔ یہ کارروائیاں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت درج ایف آئی آرز کے سلسلے میں کی گئیں۔

اننت ناگ پولیس کی کالعدم تنظیموں سے وابستہ افراد کے خلاف مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں (ETV Bharat)

آپریشن کے دوران مختلف تھانوں کی حدود میں واقع مقامات کی تلاشی لی گئی، اور کچھ قابلِ اعتراض مواد موقع پر ہی برآمد اور ضبط کر لیا گیا۔ تمام کارروائیاں آزاد گواہوں کی موجودگی میں انجام دی گئیں۔

پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے علیحدگی پسند اور دہشت گرد سرگرمیوں کی پشت پناہی کرنے والے نظام کو بے نقاب اور ختم کرنے کی ایک وسیع تحقیقاتی مہم کا حصہ ہیں۔

ایک پولیس افسر نے کہا کہ اننت ناگ پولیس نے امن و امان برقرار رکھنے اور قومی سالمیت کے تحفظ کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ جو عناصر قانون کی خلاف ورزی کریں گے یا کالعدم تنظیموں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کریں گے، اُن کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

SEARCH OPERATIONS IN ANANATNAGUAPAHURRIYAT CONFERENCE JAMAAT E ISLAMIBANNED ORGANISATIONS IN JKSEARCH OPERATION

