کشمیر، دھوکہ دہی ریکٹ کا پردہ فاش، تین پیشہ ور گرفتار

اننت ناگ: جموں کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں دھوکہ دہی اور مالیاتی جرائم میں ملوث ایک ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے اس سلسلے میں تین پیشہ ور دھوکہ بازوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت ضلع اننت ناگ کے صدورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے تصدق حسین ڈار عرف تصدق حاجی ولد عبدالغنی ڈار، محمد اقبال وانی عرف اقبال بمڈوری، ولد محمد سکندر وانی، ساکنہ بمڈورہ، کوکرناگ اور شنکرپورہ، ڈورو کا رہنا والا مجیب احمد کوکا ولد غلام محی الدین کوکا کے طور پر کی گئی ہے۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق یہ افراد مختلف جعلی کاروباری اداروں بشمول رئیل اسٹیٹ، پھلوں، میوہ جات اور جنگلی لہسن کی تجارت کی آڑ میں کام کر رہے تھے جنہوں نے مبینہ طور پر ضلع اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں متعدد افراد کو دھوکہ دیا ہے۔ پولیس بیان کے مطابق یہ افراد لوگوں کو زیادہ منافع کے جھوٹے وعدوں کا لالچ دیکر پیسے اینٹھتے اور بعد ازاں جب واپسی کا مطالبہ کیا جاتا تو انہیں دھمکیاں دے کر ڈرا رہے تھے۔
اس سلسلے میں ایک ایف آئی آر نمبر 126/2025 بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 318 (4)، 351 (2) اور 111 کے تحت پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں درج ہے۔ جس میں صوبہ جموں کے ضلع کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے تحریری طور شکایت درج کی اور اس میں دعویٰ کیا کہ ملزمین نے اس سے55 لاکھ روپے ہڑپ کئے ہیں۔
ایک پولیس افسر نے کہا کہ کیس کی تفتیش ایک منظم مالیاتی جرم کے حصے کے طور پر کی جا رہی ہے اور اس کیس میں دیگر متاثرین کے ساتھ ممکنہ طور پر ملزمین کے ممکنہ ساتھیوں کی شناخت کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔
