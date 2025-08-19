اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): اننت ناگ پولیس نے دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک سرگرم دہشت گرد کی غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کر لیا ہے۔
پولیس بیان کے مطابق پولیس نے ضلع اننت ناگ کے گری بجبہاڑہ علاقہ کے رہائشی عادل حسین ٹھوکر ولد ولی محمد ٹھوکر جو ایک سرگرم دہشت گرد ہے، کی جائیداد زیر کھسرہ نمبر 165 MIN بصورت ملکیت اراضی کو سی آر پی سی کی دفعہ 83 کے تحت منسلک کیا۔
غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ کے تحت کارروائی
خبر کے مطابق یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ان لاء فل ایکٹ وٹیز ایکٹ (UAPA) کی دفعہ 20، 38 اور EIMCO ایکٹ کی دفعہ 2/3 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 11/2023 کے سلسلے میں کی گئی ہے۔
دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنا مقصد
ایک پولیس افسر نے کہا کہ یہ کاروائی ان قانونی اقدامات کا حصہ ہے جن کا مقصد ضلع میں دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی جو غیر قانونی اور ملک دشمن سرگرمیوں میں معاونت کرتے ہیں یا ملوث پائے جاتے ہیں۔
دہشت گردانہ سرگرمیوں پر لگام لگانا ضروری
واضح رہے کہ آج ہی جموں و کشمیر پولیس نے شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں ایک ’نامزد‘ دہشت گرد ڈاکٹر آصف مقبول ڈار کی غیر منقولہ جائیداد کو ضبط کر لیا ہے تاکہ ’’دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مالی اور عملی طور پر کمزور کیا جا سکے‘‘۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (UAPA) کی دفعہ 25 کے تحت انجام دی گئی، یہ ایکٹ حکام کو دہشت گردانہ سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی جائیداد کو منسلک کرنے کا اختیار دیتی ہے۔