کشمیر، ’جعلی‘ سونا فروخت کرنے والے سنار پر PSAعائد، جیل روانہ - THUG JEWELER ARRESTED

جیل بھیجے گئے سنار پر گاہکوں کو ’جعلی‘ سونا فروخت کرکے ان سے بھاری رقم اینٹھنے کے الزامات ہیں۔

علامتی تصویر (GETTY IMAGES)
Published : August 11, 2025 at 6:55 PM IST

اننت ناگ : جموں کشمیر پولیس نے ضلع اننت ناگ بجبہاڑہ علاقے کے ایک سنار کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت جعلی سونا فروخت کرنے میں مسلسل ملوث ہونے پر گرفتار کرکے اسے جیل بھیج دیا۔ اننت ناگ پولیس کے مطابق جعلی سونا فروخت کرنے کی پاداش میں ملزم کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج ہیں، جسے حراست میں لے کر جموں کے کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل روانہ کیے جانے والے سنار کی شناخت شمسی پورہ، بجبہاڑہ کے رہنے والے شوکت احمد زرگر کے طور پر کی گئی ہے۔

پولیس بیان کے مطابق پی ایس بجبہاڑہ کو گزشتہ برسوں کے دوران ملزم شوکت زرکر کے خلاف جعلی طلائی زیورات فروخت کرنے سے متعلق متعدد شکایات درج تھیں۔ بیان کے مطابق شوکت زرگر کو نقلی سونا فروخت کرنے میں بار بار ملوث پایا گیا، جس کے بعد متعلقہ دفعات کے تحت اسے حراست میں لیا گیا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سال 2023 میں سرینگر کے ایک رہائشی کی جانب سے ایک تحریری شکایت درج کرائی گئی تھی، جس میں ملزم پر جعلی سونا فروخت کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد اننت ناگ پولیس نے ایف آئی آر نمبر 06/2023 U/S 420, 506 IPC کے تحت مقدمہ درج کیا۔

ملزم کے خلاف شکایتیں
وہیں سنہ 2024 میں جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے رہنے شہری نے بھی اسی طرح کی ایک اور شکایت درج کی تھی، جس کے نتیجے میں FIR نمبر 223/2024 U/S 318(3)، 318(4) BNS درج کیا گیا۔

23 اور 24 جولائی 2025 کو، اننت ناگ کے جبلی پورہ کی دو خواتین کی جانب سے بھی پولیس کو دو مزید شکایات موصول ہوئیں جس کے نتیجے میں FIR نمبر 149 اور 150 برائے 2025 U/S 420, 506 RPC درج کی گئی۔

پولیس تحقیقات
پولیس کے مطابق تحقیقات کے دوران شکایت کنندگان کے ذریعے پیش کیے گئے جعلی سونے کی اشیاءکو ضبط کرکے تصدیق کے لیے ہال مارکنگ سینٹر، سرینگر بھیج دیا گیا اور رپورٹس نے تصدیق کی کہ ضبط کی گئی تمام اشیاء جعلی ہیں۔

تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزم ایک عادی دھوکہ باز ہے جو دھوکہ دہی کے ذریعے معصوم شہریوں کو لوٹ رہا ہے، جس کے بعد ملزم کو حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا۔

