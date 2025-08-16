اننت ناگ (جموں کشمیر) : گزشتہ کئی برسوں سے بڑھتی مانگ اور معقول قیمتیں ملنے کے بعد وادی کشمیر کے کسانوں نے لہسن کی کاشتکاری کی جانب اپنی توجہ مرکوز کی۔ حالانکہ وادی کے بیشتر کسان سیب کی کاشتکاری کر رہے ہیں تاہم کئی برسوں سے لہسن کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہونے کے بعد وادی کے کسانوں نے انٹیگریٹڈ فارمنگ (Integrated Farming) کے ذریعے اپنے سیب کے باغات میں بھی لہسن کی کاشتکاری کی تاکہ ذرائع آمدن کو بڑھایا جا سکے۔
گزشتہ برس مارکیٹ میں لہسن کی قیمت میں زبردست اچھال دیکھا گیا تھا، اور سیزن کے عروج پر لہسن کی قیمت 300 روپئے فی کلو تک پہنچ گئی تھی، تاہم رواں برس لہسن کی قیمتیں 50 سے 70 روپئے کے درمیان سمٹ کر رہ گئی ہے جس سے کسانوں کو مایوسی ہوئی ہے۔
چیف ایگریکلچر آفیسر، اننت ناگ، شاہنواز احمد شاہ کے مطابق جنوبی کشمیر خاص کر اننت ناگ ضلع زراعت کے شعبہ میں آگے بڑھ رہا ہے، محکمہ کی کوشش ہے کہ کسانوں کی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور اس ضمن میں ایک ہی اراضی سے ایک سیزن میں ایک سے زیادہ فصل اگانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کسان ’’اسمارٹ فارمنگ‘‘ کے ذریعے خود کفیل بن رہے ہیں، اور لوگ سیب کے باغات میں لہسن کی بھی کاشتکاری کر رہے ہیں جو ایک اچھا قدم ہے۔
محکمہ ایگریکلچر
شاہ نے مزید کہا کہ اننت ناگ ضلع میں 600 ہیکٹر اراضی پر لہسن کی کاشتکاری کی جاتی ہے جس سے 9000 میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رواں برس رکارڈ توڑ لہسن کی پیداوار ہوئی اور وادی سمیت ملک کی مختلف ریاستوں میں لہسن کی حد سے زائد پیداوار سے قیمتوں میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کافی کمی ہوئی ہے، تاہم بمپر کراپ ہونے کے باوجود قیمتیں اعتدال میں رہیں اسلئے کاشتکاروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ کوالٹی پیداوار کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
’کوالٹی پر توجہ مرکوز کریں‘
ضلع اننت انگ کی جبلی پورہ منڈی میں کام کرنے والے لہسن کے تاجروں نے بھی اعتراف کیا کہ کشمیر سمیت بیرون ریاستوں میں لہسن کی بمپر کراپ سے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ مارکیٹ میں غیر ملکی لہسن کی بہتر کوالٹی کے باعث اس کی ڈیمانٹ بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کاشتکاروں کو لہسن کی زیادہ کاشت کے بجائے کوالٹی پیداوار کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا۔
تاجروں کا مزید کہنا ہے کہ منڈیوں میں ابھی بھی لہسن کا کافی اسٹاک موجود ہے، اور مانگ بھی کم ہے لہذا اس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کے فی الحال آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کاشتکاروں سے اپیل کی کہ ’’جس کے پاس ابھی بھی لہسن موجود ہے وہ جلدی فروخت کریں، کیونکہ زیادہ وقت تک اسٹاک رکھنے سے لہسن خراب ہو سکتا ہے۔‘‘
کسانوں کی اپیل
اننت ناگ کے رہنے والے عارف احمد نامی ایک کاشتکار نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران لہسن کی اچھی قیمت کے پیش نظر انہوں نے بھی رواں برس زیادہ اراضی پر لہسن کی کاشتکاری کی تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن حاصل ہو سکے تاہم مارکیٹ میں گراوٹ ہونے سے ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’محکمہ زراعت کو اس جانب توجہ دینی چاہئے تاکہ زیادہ پیداوار کے دوران بھی مارکیٹ میں لہسن مناسب ریٹ پر فروخت ہو سکے۔‘‘ وہیں محکمہ کا دعویٰ ہے کہ محکمہ کی جانب سے کسانوں کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ہی فصل پر منحصر نہ رہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
وادی میں رکارڈ توڈ لہسن کی پیداوار،رواں برس 52 ہزار میٹرک ٹن پیداوار متوقع