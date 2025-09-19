ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے اویس خان کا مثالی کارنامہ، اسکریپ سے بنایااسمارٹ ایپل گونڈولا، باغبانوں کے لئے کفائیتی، مزدوروں کے لئے راحت بخش
چھٹی جماعت کے بعد تعلیم ترک کرنے والے اویس خان نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جس کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔
Published : September 19, 2025 at 7:54 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 8:25 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر: (دین عمران) اننت ناگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے اویس خان، جو محض چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے، آج جدت اور خود انحصاری کی ایک زندہ مثال بن گئے ہیں۔ گرچہ تعلیم حاصل کرنے میں اویس خان نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا٬ تاہم خواب دیکھنے اور خوابوں کو حقیقت بنانے کا جذبہ اویس خان کے قدموں کو کبھی نہ روک سکا۔
اویس خان کا مثالی کارنامہ
اویس خان کے پاس کام کرنے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہمیں سیب کے ڈبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ہمیں کافی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن ہمیں کھڑی ڈھلان سے سیب اتارنے کے بعد دوسری مرتبہ اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور کام کرنے کے بعد بےحال ہوگئے۔ ان کے مطابق اسی دوران اویس خان کو خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کچھ ایجاد کیا جائے جس سے مزدوروں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ جس کے بعد اویس نے گنڈولہ کا ایجاد عمل میں لایا۔ انہوں نے کہا کہ اویس خان پانچ افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں جبکہ توقع کی جارہی ہے کہ مستقبل میں یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔
کسانوں کے لئے کفائتی اور مشکلات سے نجات
اویس خان نے وہ کر دکھایا ہے جس نے وادی کے سیب باغات میں محنت کرنے والے کسانوں کے لئے ایک نئی آسانی کا دروازہ ہموار کر دیا۔ اونچے اونچے پہاڑی باغات میں سیب اتارنا ہمیشہ ایک مشکل اور تھکا دینے والا عمل رہا ہے۔ مزدوروں کو بھاری بوجھ اٹھا کر کھڑی ڈھلوانوں پر چلنا پڑتا تھا۔ مگر آج، اویس خان کی محنت اور ذہانت نے اس مشقت کو نہ صرف آسان بنا دیا ہے بلکہ باغ مالکان کا قیمتی وقت اور سرمایہ بھی بچا دیا ہے۔
اسکریپ سے ایجاد کیا سمارٹ ایپل گونڈولا
اویس خان نے پرانے اور کباڑ ہو چکے گاڑیوں کے پرزوں سے ایک "ایپل گونڈولا" یعنی سیب لانے لے جانے کی مشین تیار کی ہے۔ کباڑ کا وہ سامان جو دوسروں کے لئے بیکار تھا، اویس خان نے اپنے ہنر اور عقل سے سونا بنا دیا۔ لوہے کے اسکریپ، گیئر، چین اور مختلف گاڑیوں کے دیگر پرزوں کو جوڑ کر انہوں نے ایسا نظام بنایا، جس کے ذریعے سیب کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔
اویس نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟
سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اویس خان نے یہ تکنیک کہیں کسی انسٹیٹیوٹ یا ورکشاپ سے نہیں سیکھی۔ بلکہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کی مدد سے سیکئی۔ یوٹیوب اور دیگر آن لائن ذرائع سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، دن رات محنت کر کے اور کئی بار ناکام ہو کر آخرکار انہوں نے ایک مکمل طور پر کام کرنے والا گونڈولا تیار کر لیا۔
سچاجذبہ اور پختہ ارادہ سے مثبت نتائج
یہ ایجاد نہ صرف کسانوں کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ ایک مثال بھی ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو اور ارادہ پختہ، تو تعلیم کی کمی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اویس خان جیسے نوجوان آج کے اس دور میں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان اگر اپنی صلاحیت کو پہچان لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔
ان کی یہ ایجاد وادی کے باغ مالکان کے لئے ایک نئی امید ہے۔ اب باغبان زیادہ آسانی اور کم محنت سے سیب اتارنے اور انہیں مارکیٹ تک پہنچانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ مزدوروں کو بھاری بوجھ اٹھا کر خطرناک ڈھلانوں سے اترنے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔
اویس خان اس بات کے بھی خواہاں ہیں کہ ان کے اس ماڈل کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ یہ بڑے پیمانے پر کسانوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر حکومت یا دیگر ادارے ان کی معاونت کریں تو یہ چھوٹا سا "مقامی آئیڈیا" وادی کی معیشت میں ایک بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔
محض چھٹی جماعت کا ڈراپ آؤٹ، مگر ہمت اور لگن کا پی ایچ ڈی۔ اویس خان٬ جنہوں نے کباڑ کے ڈھیر سے جدت پیدا کی، اور سیب کے باغات کے لئے سہولتوں کی نئی راہیں کھول دیں۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے والوں کے لئے کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔