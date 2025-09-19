ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اننت ناگ کے اویس خان کا مثالی کارنامہ، اسکریپ سے بنایااسمارٹ ایپل گونڈولا، باغبانوں کے لئے کفائیتی، مزدوروں کے لئے راحت بخش

چھٹی جماعت کے بعد تعلیم ترک کرنے والے اویس خان نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جس کی ہر طرف تعریف ہو رہی ہے۔

اننت ناگ کے اویس خان کا مثالی کارنامہ
اننت ناگ کے اویس خان کا مثالی کارنامہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 19, 2025 at 7:54 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 8:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ، جموں و کشمیر: (دین عمران) اننت ناگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھنے والے اویس خان، جو محض چھٹی جماعت تک تعلیم حاصل کر سکے، آج جدت اور خود انحصاری کی ایک زندہ مثال بن گئے ہیں۔ گرچہ تعلیم حاصل کرنے میں اویس خان نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا٬ تاہم خواب دیکھنے اور خوابوں کو حقیقت بنانے کا جذبہ اویس خان کے قدموں کو کبھی نہ روک سکا۔

اننت ناگ کے اویس خان کا مثالی کارنامہ (Video Source: ETV Bharat)

اویس خان کا مثالی کارنامہ
اویس خان کے پاس کام کرنے والے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں ہمیں سیب کے ڈبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں ہمیں کافی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن ہمیں کھڑی ڈھلان سے سیب اتارنے کے بعد دوسری مرتبہ اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور کام کرنے کے بعد بےحال ہوگئے۔ ان کے مطابق اسی دوران اویس خان کو خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کچھ ایجاد کیا جائے جس سے مزدوروں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ جس کے بعد اویس نے گنڈولہ کا ایجاد عمل میں لایا۔ انہوں نے کہا کہ اویس خان پانچ افراد کو روزگار فراہم کر رہے ہیں جبکہ توقع کی جارہی ہے کہ مستقبل میں یہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔

اسمارٹ ایپل گونڈولا میں سیب کی پیٹیاں رکھتا ہوا نوجوان
اسمارٹ ایپل گونڈولا میں سیب کی پیٹیاں رکھتا ہوا نوجوان (Image Source: ETV Bharat)

کسانوں کے لئے کفائتی اور مشکلات سے نجات
اویس خان نے وہ کر دکھایا ہے جس نے وادی کے سیب باغات میں محنت کرنے والے کسانوں کے لئے ایک نئی آسانی کا دروازہ ہموار کر دیا۔ اونچے اونچے پہاڑی باغات میں سیب اتارنا ہمیشہ ایک مشکل اور تھکا دینے والا عمل رہا ہے۔ مزدوروں کو بھاری بوجھ اٹھا کر کھڑی ڈھلوانوں پر چلنا پڑتا تھا۔ مگر آج، اویس خان کی محنت اور ذہانت نے اس مشقت کو نہ صرف آسان بنا دیا ہے بلکہ باغ مالکان کا قیمتی وقت اور سرمایہ بھی بچا دیا ہے۔

سیب کی پیٹیاں لے کر جاتا ہوا اسمارٹ ایپل گونڈولا
سیب کی پیٹیاں لے کر جاتا ہوا اسمارٹ ایپل گونڈولا (Image Source: ETV Bharat)


اسکریپ سے ایجاد کیا سمارٹ ایپل گونڈولا

اویس خان نے پرانے اور کباڑ ہو چکے گاڑیوں کے پرزوں سے ایک "ایپل گونڈولا" یعنی سیب لانے لے جانے کی مشین تیار کی ہے۔ کباڑ کا وہ سامان جو دوسروں کے لئے بیکار تھا، اویس خان نے اپنے ہنر اور عقل سے سونا بنا دیا۔ لوہے کے اسکریپ، گیئر، چین اور مختلف گاڑیوں کے دیگر پرزوں کو جوڑ کر انہوں نے ایسا نظام بنایا، جس کے ذریعے سیب کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔

سیب کی پیٹیاں لے جانے کے لئے ایپل گونڈولا تیار ہے
سیب کی پیٹیاں لے جانے کے لئے ایپل گونڈولا تیار ہے (Image Source: ETV Bharat)

اویس نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟
سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اویس خان نے یہ تکنیک کہیں کسی انسٹیٹیوٹ یا ورکشاپ سے نہیں سیکھی۔ بلکہ صرف اور صرف انٹرنیٹ کی مدد سے سیکئی۔ یوٹیوب اور دیگر آن لائن ذرائع سے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، دن رات محنت کر کے اور کئی بار ناکام ہو کر آخرکار انہوں نے ایک مکمل طور پر کام کرنے والا گونڈولا تیار کر لیا۔

سیب کی پیٹیوں سے بھرے ایپل گونڈولا کا مقام کی طرف سفر
سیب کی پیٹیوں سے بھرے ایپل گونڈولا کا مقام کی طرف سفر (Image Source: ETV Bharat)

سچاجذبہ اور پختہ ارادہ سے مثبت نتائج

یہ ایجاد نہ صرف کسانوں کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ ایک مثال بھی ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو اور ارادہ پختہ، تو تعلیم کی کمی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اویس خان جیسے نوجوان آج کے اس دور میں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان اگر اپنی صلاحیت کو پہچان لے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔

اونچے اونچے پہاڑی باغات سے سیب اتارنا ہوا آسان
اونچے اونچے پہاڑی باغات سے سیب اتارنا ہوا آسان (Image Source: ETV Bharat)


ان کی یہ ایجاد وادی کے باغ مالکان کے لئے ایک نئی امید ہے۔ اب باغبان زیادہ آسانی اور کم محنت سے سیب اتارنے اور انہیں مارکیٹ تک پہنچانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ مزدوروں کو بھاری بوجھ اٹھا کر خطرناک ڈھلانوں سے اترنے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔

اسمارٹ ایپل گونڈولا کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اویس خان
اسمارٹ ایپل گونڈولا کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اویس خان (Image Source: ETV Bharat)


اویس خان اس بات کے بھی خواہاں ہیں کہ ان کے اس ماڈل کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ یہ بڑے پیمانے پر کسانوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر حکومت یا دیگر ادارے ان کی معاونت کریں تو یہ چھوٹا سا "مقامی آئیڈیا" وادی کی معیشت میں ایک بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔


محض چھٹی جماعت کا ڈراپ آؤٹ، مگر ہمت اور لگن کا پی ایچ ڈی۔ اویس خان٬ جنہوں نے کباڑ کے ڈھیر سے جدت پیدا کی، اور سیب کے باغات کے لئے سہولتوں کی نئی راہیں کھول دیں۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب دیکھنے والوں کے لئے کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔

Last Updated : September 19, 2025 at 8:25 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

OWAIS KHAN OF ANANTNAGOWAIS MADE GONDOLA FROM SCRAP6TH CLASS DROPOUT FROM ANANTNAGAPPLE ORCHARDS IN KASHMIRAPPLE GANDOLA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.