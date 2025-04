ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پہلگام عسکریت پسند حملہ میں مہلوک سیاحوں کو امیت شاہ نے پیش کیا خراج - PAHALGAM TERROR ATTACK

امیت شاہ نے کیا ہلاک ہوئے سیاحوں کو خراج پیش ( اے این آئی )

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team Published : April 23, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:24 AM IST 1 Min Read

امیت شاہ نے کیا ہلاک ہوئے سیاحوں کو خراج پیش (ای ٹی وی بھارت) سرینگر (نیوز ڈیسک) : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ بدھ کی صبح پولیس کنٹرول روم (PCR) سرینگر پہنچے، جہاں انہوں نے پہلگام میں ہوئے عسکری حملے میں ہلاک ہوئے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق امت شاہ نے ہلاک ہوئے شہریوں کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد پہلگام کے بائیسرن علاقے کا رخ کیا، جہاں منگل کی دوپہر نا معلوم عسکریت پسندوں نے سیاحوں کے ایک گروپ پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس ہولناک حملے میں دو درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے جن میں اکثریت سیاحوں کی تھی۔

یاد رہے کہ امیت شاہ گزشتہ شام سرینگر پہنچے تھے اور آمد کے فوراً بعد ہی راج بھون میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں ایل جی منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود رہے۔ ادھر، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مقتولین کو خراج پیش کیے جانے کے بعد فوراً بعد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا رخ کیا، جہاں وہ ابتدائی معلومات کے مطابق گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) و استپال اننت ناگ میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کریں گے۔ پہلگام حملے کی جموں و کشمیر سمیت قومی و بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام حملہ:منوج سنہا، عمر عبداللہ محبوبہ مفتی نے کی مذمت

امیت شاہ نے کیا ہلاک ہوئے سیاحوں کو خراج پیش (ای ٹی وی بھارت) سرینگر (نیوز ڈیسک) : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبد اللہ بدھ کی صبح پولیس کنٹرول روم (PCR) سرینگر پہنچے، جہاں انہوں نے پہلگام میں ہوئے عسکری حملے میں ہلاک ہوئے شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ذرائع کے مطابق امت شاہ نے ہلاک ہوئے شہریوں کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد پہلگام کے بائیسرن علاقے کا رخ کیا، جہاں منگل کی دوپہر نا معلوم عسکریت پسندوں نے سیاحوں کے ایک گروپ پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس ہولناک حملے میں دو درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے جن میں اکثریت سیاحوں کی تھی۔ یاد رہے کہ امیت شاہ گزشتہ شام سرینگر پہنچے تھے اور آمد کے فوراً بعد ہی راج بھون میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی، جس میں ایل جی منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھی موجود رہے۔ ادھر، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مقتولین کو خراج پیش کیے جانے کے بعد فوراً بعد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کا رخ کیا، جہاں وہ ابتدائی معلومات کے مطابق گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) و استپال اننت ناگ میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کریں گے۔ پہلگام حملے کی جموں و کشمیر سمیت قومی و بین الاقوامی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام حملہ:منوج سنہا، عمر عبداللہ محبوبہ مفتی نے کی مذمت

Last Updated : April 23, 2025 at 11:24 AM IST