کشمیر کے دس فیصد سونار جعلی ہال مارکنگ میں ملوث: BISنے کیا انکشاف
شادی بیاہ کے موسم میں بی آئی ایس نے نقلی ہال مارکنگ کا بھانڈا پھوڑا ہے جس سے سونے کی چمک ماند پڑ گئی ہے۔
Published : September 12, 2025 at 7:02 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں شادی بیاہ کا سیزن عروج پر ہے اور رویاتی طور یہاں کی دلہنیں لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات سے سجائی جاتی ہیں۔ اس بیچ انڈین بیورو آف اسٹینڈرڈز (BIS) نے انکشاف کیا ہے کہ جموں و کشمیر کے تقریباً 10 فیصد سونار جعلی ہال مارکنگ کے ذریعے سادہ لوح گاہکوں کو دو دو ہاتھوں لوٹ رہے ہیں، جس سے ان زیورات کی چمک ماند پڑ گئی ہے۔
بی آئی ایس کے ڈائریکٹر، تلک راج، کے مطابق مختلف اضلاع میں چھاپوں کے دوران نقلی ہال مارکنگ والے ’طلائی‘ زیورات ضبط کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سونار جعلی ہال مارک یونیک آئی ڈی (HUID) کے ذریعے سونے کی اصلیت چھپا رہے تھے۔
تلک راج نے خبردار کیا کہ جعلی ہال مارکنگ میں ملوث دکانداروں کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے، اسٹاک ضبط ہوگا اور جتنا انہوں نے ایک سال میں جی ایس ٹی ادا کیا ہوگا، اس کی مالیت سے تین گنا رقم جرمانے کے طور پر وصول کی جائے گی۔ اس انکشاف کے بعد وادی میں صارفین سمیت سونے کے تاجروں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
گولڈ ٹریڈ یونین صدر کا بیان
سرینگر کے تین رجسٹرڈ ہال مارکنگ مراکز نے جعلی ہال مارکنگ کے اندیشے اور ممکنہ کارروائی کے خدشے کے تحت ایک ماہ کی ہڑتال کی تھی۔ کشمیر گولڈ ٹریڈرز اینڈ ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے صدر بشیر احمد راتھر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کچھ غلط عناصر ان کے کاروبار کو بدنام کر رہے ہیں۔ ’’ہم بی آئی ایس کی کارروائی کا خیرمقدم کرتے ہیں لیکن قصورواروں کو سزا اور بے قصوروں کو بچایا جانا چاہئے۔‘‘
ماہرین کے مطابق صارفین کی عدم آگاہی اس جعلسازی کو مزید پنپنے اور سادہ لوح لوگوں کو لوٹنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ حالانکہ بی آئی ایس نے "SCARE" موبائل ایپ لانچ بھی کی ہے جس پر صارفین HUID نمبر کی تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس سہولت سے ناواقف ہیں۔
گاہک باریکیوں سے ناواقف
سرینگر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری، شفیق احمد، نے بتایا کہ وہ ہال مارکنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بس یہی سمجھتے تھے کہ معتبر دکان سے سونا خریدنا کافی ہے۔
مقامی ہال مارکنگ مراکز کا کہنا ہے کہ BIS ایپ میں بھی خامیاں ہیں؛ جیسا کہ سونار کا نام، زیور کی تصویر یا ری سیلڈ آئٹمز کی تفصیلات ظاہر نہیں ہوتیں۔ تلک راج نے یقین دہانی کرائی کہ چھ ماہ کے اندر اپ ڈیٹڈ ایپ لانچ کی جائے گی جس میں یہ سب تفصیلات دستیاب ہوں گی۔
سونار کو بھیجا گیا جیل
جعلی سونے کے حالیہ کیسز نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ 9 اگست کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پولیس نے بجبہاڑۃ کے ایک سونار شوکت احمد زرگر کو جعلی سونا فروخت کرنے پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیکر جیل بھیج دیا۔ جنوری میں بھی اننت ناگ کے ایک جیولر معراج الدین قاضی کو زیورات کی جعلی ہال مارکنگ کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔
