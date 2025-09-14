ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایشیا کپ میں آج ہند پاک میچ : کشمیری طلبا تحمل سے کام لیں، اسٹوڈنٹ یونین کا مشورہ
ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ ہونے جارہا ہے۔ اس دوران کشمیری طلبا کو تحمل سے رہنے کا مشورہ دیا جارہا ہے۔
Published : September 14, 2025 at 2:07 PM IST
سری نگر: آج دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ٹی 20 ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس دوران جموں اور کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) نے ہفتہ کو ایک ایڈوائزری جاری کرکے ملک بھر کے کشمیری طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ کھیل کو صحیح جذبے سے دیکھیں اور سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹس کرنے سے گریز کریں جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
جموں و کشمیر سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر، ناصر کوحامی نے زور دیا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ میچ کو صرف ایک کھیل کے مقابلے کے طور پر دیکھیں اور کسی بھی ایسی حرکت سے گریز کریں جس سے غیر ضروری پیچیدگیاں پیدا ہوں۔ انہوں نے کہا، "ہم نے ملک بھر میں زیر تعلیم کشمیری طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور کیریئر پر توجہ مرکوز رکھیں، یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ اپنی آبائی ریاست جموں و کشمیر سے بہت دور گئے ہیں۔"
ماضی کے حوالے دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچوں کی وجہ سے، درجنوں طلباء کو سوشل میڈیا کی سرگرمیوں یا گرما گرم بحثوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا، گرفتار کیا گیا، طلب کیا گیا یا ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات سنگین تعلیمی اور قانونی نتائج کا باعث بنے ہیں، جس سے ان کی تعلیم اور مستقبل کے امکانات متاثر ہوتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ایشا کپ 2025: آج دبئی میں انڈیا پاکستان کا آمنا سامنا، دونوں ٹیموں کے پلیئنگ 11، پچ رپورٹ اور ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ پر ایک نظر
خوہامی نے مزید زور دیا کہ طلباء کو کھیلوں کو کھیل کے طور پر دیکھنا چاہیے اور جذبات کو قابو میں رکھ کر قانون کے مطابق زندگی گذارنی چاہئے۔ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے میچ سے جڑے سیاسی مفہوم اور گہرے جذبات پر بھی روشنی ڈالی، طلباء کو چوکس رہنے کی تلقین کی۔