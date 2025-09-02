سرینگر: بھاری بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرآنے کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ کئی روز سے بند ہے جس کے باعث وادی کشمیر میں سیب اور دیگر پھلوں کی ترسیل بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ کسانوں اور میوہ تاجروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر بروقت نقل و حمل بحال نہ ہوئی تو لاکھوں روپے کے نقصانات ہوں گے کیونکہ سیب اور آڑو جیسی جلد خراب ہونے والے میوہ جات لمبے عرصے تک ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے اعجاز احمد نامی ایک باغبان کے مطابق: ’’ہائی ڈینسٹی سمیت دیگر اقسام کے سیب کے درختوں سے اتارنے اور ان کی پیکنگ کا سیزن عروج پر ہے۔ ہزاروں ٹرکوں میں لاد کر میوہ جات کو باہر بھیجا جاتا ہے کیونکہ (مال بردار) ٹرین سروس نہ ہونے کے باعث ہم شاہراہ پر ہی منحصر ہیں۔‘‘ کشمیر میں ہر سال تقریباً 25 سے 30 میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے اور اس شعبے سے تقریباً 35 لاکھ افراد کا روزگار وابستہ ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے ریلوے وزیر اشونی ویشنو سے کشمیر اور دہلی کے درمیان خصوصی فریٹ ٹرین سروس شروع کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا: ’’این ایچ 44 کی بندش سے ہر سال کسانوں کو بھاری مالی نقصان ہوتا ہے، اس سال بھی سینکڑوں ٹرک (ہائی وے پر) درماندہ ہیں۔ ایک خصوصی ٹرین سروس کسانوں اور تاجروں کو بڑی راحت دے گی۔‘‘
یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ناردرن ریلوے نے حال ہی میں پنجاب اور اننت ناگ کے درمیان مال بردار ٹرین سروس شروع کی، جس کے تحت سیمنٹ کی پہلی کھیپ وادی پہنچی جس سے سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی۔
ایپل فارمرز فیڈریشن آف کشمیر کے صدر ظہور احمد بٹ کا ماننا ہے کہ ’’یہ مناسب وقت ہے کہ ناردرن ریلوے کشمیری سیب کے لیے خصوصی مال گاڑی شروع کرے، کیونکہ اننت ناگ میں پچھلے ہفتے سے بیسیوں ٹرک ہائی وے پر درماندہ ہیں اور بارشوں کی وجہ سے شاہراہ کی فوری بحالی غیر یقینی ہے۔ مغل روڈ بھی خراب موسم کے باعث اکثر ناقابل اعتبار رہتا ہے۔‘‘
کشمیر کے لیے اہم تین شاہراہ - سرینگر جموں نیشنل ہائی وے - گزشتہ منگل کو خراب موسم کے پیش نظر ٹریفک کے لیے اُس وقت بند ہوئی تھی جب ادھمپور اور رام بن کے درمیان کئی مقامات پر بھاری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی۔ اگرچہ شاہراہ جزوی طور پر عارضی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے گزشتہ دنوں رام بن دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ’’مکمل بحالی میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔‘‘
