سرینگر جموں شاہراہ کی بندش کے بیچ وندے بھارت ٹرین حیات بخش سہولت ثابت
جون میں وزیر اعظم کی جانب سے افتتاح کے بعد سے اب تک وندے بھارت ٹرین سروس سے اڑھائی لاکھ مسافر مستفید ہو چکے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 25, 2025 at 6:42 PM IST
جموں (عامر تانترے) : سرینگر-جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) پر لگاتار ٹریفک جام اور بندش کی وجہ سے مسافروں کو درپیش مشکلات کے بیچ، کٹرا اور سرینگر کے درمیان وندے بھارت ٹرین سروس اور جموں ریلوے ڈویژن کی جانب سے شروع کی گئی مقامی ٹرین نے لوگوں کو بڑی راحت دی ہے۔
روزانہ دونوں سمتوں میں دو دو ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں اور ہر ٹرین کے آٹھ کوچز میں پانچ سو سے زائد مسافر بیک وقت سفر کر سکتے ہیں۔ اس سروس کا وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 جون کو کٹرا ریلوے اسٹیشن سے افتتاح کیا تھا اور ریلوے حکام کے مطابق تب سے اب تک تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔
یہ ٹرین سروس جموں و کشمیر کے مقامی باشندوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے بھی امید کی کرن ثابت ہوئی ہے، جو اب کشمیر آسانی سے پہنچ پا رہے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار نریش کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’وندے بھارت ہمارے لیے لائف لائن کے مانند ہے۔ حالیہ سیلاب میں میں نے سرینگر سے کٹرا تک اسی کے ذریعے سفر کیا اور بغیر کسی مشکل کے گھر پہنچ گیا۔ شاہراہ پر بارہ گھنٹے لگتے ہیں جبکہ ٹرین صرف تین گھنٹے میں منزل تک پہنچاتی ہے۔‘‘
یہ ٹرین وادی سمیت جموں خطے کے ملازمین کے لیے بھی سہولت کی باعث بن رہی ہے۔ سرینگر کے ایک ویٹرنری سرجن نے کہا: ’’اب میں ہفتہ وار تعطیلات پر باآسانی گھر پہنچ پا رہا ہوں اور زندگی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کر پایا ہوں۔‘‘
سیاح بھی اس سروس کو آسان سفر قرار دے رہے ہیں۔ دہلی کے رہائشی سچن کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتای: ’’سرینگر سے کٹرا کا سفر تین گھنٹے میں مکمل ہو گیا، جو پہلے ممکن نہ تھا۔‘‘
اسی طرح، 19 ستمبر سے شروع ہونے والی کٹرا-بانہال مقامی ٹرین سروس نے بھی شاہراہ کی بندش اور جام کی صورتحال میں مسافروں کو بڑا سہارا دیا ہے۔ حکام کے مطابق اب تک نو ہزار سے زائد لوگ اس ٹرین کے ذریعے سفر کر چکے ہیں، جو 2 اکتوبر تک مسافروں کی سہولت کے لیے جاری رہے گی۔
