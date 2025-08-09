اننت ناگ (میر اشفاق) : ضلع اننت ناگ کے تھجی وارہ علاقے میں واقع ’پراچین چھوٹا امرناتھ شیو مندر‘ کے احاطہ میں ہر برس کی طرح امسال بھی رکشا بندھن اور امرناتھ یاترا کے اختتام کے موقع پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر بھجن، خصوصی پوجا پاٹ اور ہون کا اہتمام کیا گیا جس میں سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی، جبکہ عقیدت مندوں کے لئے لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہیں ایک لمبے عرصے بعد اس موقع پر اکثریتی طبقے (مسلم برادری) سے وابستہ افراد نے بھی اس اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی مذہبی روایت کے مطابق امرناتھ کا باضابطہ طور پر اختتام ہو گیا۔
کشمیری پنڈتوں نے کہا کہ ضلع اننت ناگ کا تھجی وارہ ایک تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے، ’’کیونکہ یہ جگہ ماتا پاروتی اور بھگوان شیو کا پہلا ٹھکانہ ہے اور اس جگہ پر ماتا پاروتی نے کافی تپسیا کی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کو چھوٹا امرناتھ کا درجہ حاصل ہے۔ جو بھی یاتری پہلگام جانے کی استقامت نہیں رکھتا وہ اس جگہ پر امرناتھ کا درشن کر سکتا ہے اور اسے مذہبی لحاظ سے برابر کا درجہ حاصل ہوگا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ مقامی روایات کے مطابق امرناتھ یاترا کے اختتامی روز یعنی رکش بندھن کے موقع پر یہاں ہر سال خصوصی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔
کشمیری پنڈتوں نے مقامی مسلمانوں کی اس دن میں شمولیت کرنے اور انہیں اپنا تعاون پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں ہندو مسلم سکھ اتحاد ہمیشہ سے قائم ہے۔‘‘
تقریب میں شریک ایم ایل اے بجبہاڑہ، ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے کہا کہ ’’کشمیر پنڈت ہمارے سماج، تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کی اسی طرح گھر واپسی ہو جس طرح وہ ماضی میں یہاں رہ رہے تھے۔‘‘ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’کشمیری پنڈتوں کی باز آبادکاری پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہئے، سکیورٹی کے نام پر ان کو الگ بسانے کا کوئی جواز نہیں۔ سماج کے اس حصے کو اپنے سماج کے ساتھ ایسے جوڑنے کی ضرورت ہے جیسے وہ پہلے جڑے ہوئے تھے۔‘‘
مارتنڈ تیرتھ ٹرسٹ، اور کشمیری پنڈت ایسوسی ایشن کے صدر اشوک کمار سدھا نے کہا کہ وہ ہندو مسلم سکھ اتحاد کے نعرہ پر کاربند ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ مسلم برادری ہر تہوار میں ان کا ساتھ دے رہی ہے اور آج بھی مقامی مسلمانوں نے ان کے تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس سے مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی عکاسی ہوتی ہے۔
سدھا نے مزید کہا کہ ’’یہاں کے مسلمان آج بھی چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت یہاں واپس لوٹ جائیں اور ماضی کی طرح سب ایک ساتھ رہیں۔‘‘ نہوں انتظامات پر ضلع انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔
ادھر، آج پہلگام کی پہاڑیوں میں موجود امرناتھ گھپا میں چھڑی مبارک کو پہنچا کر پوجا پاٹ کی گئی جس کے ساتھ ہی امرناتھ یاترا 2025 کا اختتام ہو گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس 4 لاکھ سے زائد یاتریوں نے امرناتھ گھپا میں شیو لنگم کا درشن کیا۔ جبکہ خراب موسم کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار نے رواں برس امرناتھ یاترا کو قریب ایک ہفتہ قبل ہی بند کر دیا تھا۔
یاد رہے کہ چند روز قبل چھڑی مبارک کو نگراں مہنت دپیندر گری کی قیادت میں کئی پڑاؤ عبور کرنے کے بعد امرناتھ گھپا پہنچایا گیا جہاں خصوصی پوجا کے ساتھ ہی رواں برس کی امرناتھ یاترا کا ہندو روایت کے مطابق اختتام ہو گیا اور اس پوجا میں بڑی تعداد میں سادھوؤں نے حصہ لیا۔ کشمیری پنڈتوں نے امرناتھ یاترا کے لئے سکیورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات کو معقول طریقہ سے رکھنے کے لئے سرکار کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ معقول انتظامات کی وجہ سے امرناتھ یاترا کا خوش اسلوبی اور پُرامن طریقہ سے اختتام ممکن ہو پایا۔
