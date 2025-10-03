ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تمام رجسٹرڈ کشمیری مہاجر خاندانوں کو ملے گا ریلیف الاؤنس، دہلی حکومت نے لیا بڑا فیصلہ
دہلی حکومت نے کشمیری مہاجر خاندانوں کے لیے ریلیف الاؤنس کی آمدنی کی حد کو ہٹادیا۔ بقایا رقم ستمبر 2025 تک جاری کردی جائے گی۔
Published : October 3, 2025 at 1:11 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں مقیم کشمیری تارکین وطن کی تکالیف کو سمجھتے ہوئے ریکھا حکومت نے انسانیت پر مبنی فیصلہ لیا ہے۔ کشمیری ہندو تارکین وطن خاندانوں کے فائدے کے لیے جو تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے اپنے گھروں سے دور رہ رہے ہیں، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رجسٹرڈ کشمیری مہاجر خاندانوں کو ریلیف الاؤنس ملے گا۔
کشمیری مہاجر خاندانوں کے مسائل کو سنجیدگی سے سننے کے بعد ریکھا حکومت نے بے گھر لوگوں کو دی جانے والی امدادی رقم کو آسان بنا دیا ہے جس میں خاندانی آمدنی کی حد کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔
دہلی حکومت نے دو فیصلے کیے
وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے مطابق 1990 کی دہائی کے اوائل میں دہشت گردی کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہزاروں کشمیری ہندو خاندان دہلی اور این سی آر کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے تھے۔ ان خاندانوں کو حکومت کی طرف سے "ایڈہاک ماہانہ ریلیف" فراہم کیا گیا ہے تاکہ ان کی روزی روٹی چل سکے۔ تاہم، سخت پالیسیوں اور فرسودہ قوانین نے ان کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ خاص طور پر، آمدنی کی حد کی ضرورت اور خاندانی ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے میں ناکامی نے کئی بے گھر خاندانوں کو برسوں سے پریشان کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے ان امدادی رقوم کی تقسیم نہیں کی جا سکی تھی۔
ماہانہ آمدنی کی حد کی شرط ختم
حال ہی میں وزیر تعلیم آشیش سود نے کشمیری بے گھر خاندانوں کو ان کے مسائل سننے کے لیے بلایا، جس کے بعد محکمۂ ریونیو کو احکامات جاری کیے گئے۔ دہلی حکومت نے اب ان مسائل سے نمٹنے کے لیے دو فیصلے لیے ہیں۔ نئے فیصلے کے تحت، حکومت نے 26,800 روپے کی ماہانہ آمدنی کی حد کی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ اب تمام رجسٹرڈ کشمیری بے گھر خاندانوں کو ان کی موجودہ آمدنی سے قطع نظر ریلیف الاؤنس ملے گا۔
تمام زیر التواء ریلیف الاؤنسز جاری
وزیر اعلیٰ کے مطابق، حکومت نے خصوصی مواقع کی اسکیم کو نافذ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت تمام بے گھر خاندانوں کو اپنے موجودہ خاندان کے افراد کی تفصیلات رجسٹر کرنے کا ایک بار موقع ملے گا۔ اس عمل سے پرانے ریکارڈز کو بغیر کسی خوف یا ماضی کے بقایہ جات کی ادائیگی کے بغیر اپ ڈیٹ کرنے کی اجازت ملے گی۔ اس سے خاندانی فہرستوں میں شفافیت اور انصاف آئے گا جو برسوں سے پھنسی ہوئی ہیں۔ مزید برآں، دہلی حکومت نے ستمبر 2025 تک کے تمام زیر التواء ریلیف الاؤنسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے متاثرہ خاندانوں کو فوری مالی امداد اور یقین دہانی کرائی جائے گی۔
امدادی تقسیم کا عمل ہموار ہوگا
دہلی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس علاقے میں تقریباً 1800 کشمیری بے گھر ہیں۔ قواعد کے مطابق یہ امدادی رقم ہر خاندان کے زیادہ سے زیادہ چار افراد کو فراہم کی جاتی ہے۔ فی رکن امدادی رقم 3,250₹ فی مہینہ ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 13,000₹ فی خاندان ہے۔ ریکھا سرکار کے مطابق، یہ قدم نہ صرف امدادی تقسیم کے عمل کو ہموار کرے گا بلکہ جموں و کشمیر میں پہلے سے موجود امدادی انتظامات کے ساتھ برابری کو بھی یقینی بنائے گا۔