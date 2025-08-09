Essay Contest 2025

انجینئر رشید کے حامیوں کا سرینگر میں احتجاج، رہائی کا مطالبہ - PROTEST IN SRINAGAR

احتجاجیوں نے انجینئر رشید کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ’’پارلیمنٹ میں 18 لاکھ لوگوں کی آواز کو سنا جا سکے۔‘‘

انجینئر رشید کے حامیوں کا سرینگر میں احتجاج
انجینئر رشید کے حامیوں کا سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 9, 2025 at 8:11 PM IST

انجینئر رشید کے حامیوں کا سرینگر میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

سرینگر (جاوید ڈار) : عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے ہفتے کے روز سرینگر میں واقع اپنے پارٹی دفتر میں احتجاج کرتے ہوئے پارٹی کے لیڈر اور رکن پارلیمان عبد الرشید شیخ المعروف انجینئر رشید کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انجینئر رشید کی رہائی سے متعلق نعرے درج تھے۔

احتجاجیوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پارٹی دفتر واقع سنگرمال سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ کئی حامی احتجاج میں شرکت نہیں کر سکے۔ احتجاج میں انجینئر رشید کے برادر اور رکن اسمبلی (لنگیٹ) خورشید احمد شیخ سمیت پارٹی کے درجنوں حامیوں نے شرکت کی۔

احتجاج کے حاشیہ پر خورشید احمد شیخ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’ہم صرف انجینئر رشید کی رہائی کا ہی نہیں بلکہ جیلوں میں بند ہزاروں نوجوانوں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا: ’’انجینئر رشید محض ایک شخص نہیں ہے، بلکہ وہ بارہمولہ کے 18 لاکھ لوگوں کی آواز ہے۔ لہذا یہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ 18 لاکھ لوگوں کی آواز بند ہے، جن کی ترجمانی نہیں ہو پا رہی۔‘‘ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’ہمارا مطالبہ ہے کہ انجینئر رشید کو رہا کیا جائے تاکہ پارلیمنٹ میں 18 لاکھ لوگوں کی آواز کو سنا جا سکے۔‘‘

TAGGED:

AIP PROTESTAIP HOLDS PROTEST IN SRINAGARINCARCERATED MP ER RASHIDRELEASE INCARCERATED MP ER RASHIDPROTEST IN SRINAGAR

