ایمس اونتی پورہ اگلے سال مکمل ہو جائے گا: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ

عمر عبداللہ نے اونتی پورہ کا دورہ کر کے ایمس اونتی پورہ کی سائٹ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایمس اونتی پورہ سائٹ کا معائنہ کیا
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایمس اونتی پورہ سائٹ کا معائنہ کیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 9, 2025 at 7:51 AM IST

2 Min Read
ترال (شبیر بٹ): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج وزیر صحت محترمہ سکینہ ایتو کے ہمراہ آج اونتی پورہ میں آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (AIIMS) سائٹ کا دورہ کیا تاکہ جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا جا سکے۔

اپنے کے اس دورے کے دوران وزیراعلیٰ نے اس پروجکٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جن میں تعمیراتی پیش رفت، پانی اور بجلی کی فراہمی اور دیگر متعلقہ سہولیات شامل ہیں۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایمس اونتی پورہ سائٹ کا معائنہ کیا (ETV Bharat)

تعمیراتی سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے بتایا کہ ایمز اونتی پورہ میں تاخیر کے لیے کئ وجوہات رہی لیکن اب اس میگا پروجیکٹ پر کام سرعت کے ساتھ جاری ہے اور آئندہ سال کے آخر تک ایمس اونتی پورہ کا کام مکمل ہو جائے گا۔

وہیں اس موقعے پر حضرت بل واقعے میں گرفتاریوں پر بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ درگاہ میں قومی نشان لگانے کے لیے متعلقہ وقف بورڈ کو معافی مانگنی چاہیے تھی جو کہ انہوں نے اب تک نہیں مانگی ہے۔ انہوں نے ممبر اسمبلی دوڈہ کی گرفتاری کو لیکر کچھ بھی کہنے سے یہ کہ کر انکار کیا کہ انھیں اس بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں ہے۔


اس دورے کے موقعے پر وزیر اعلی کے صلاح کار ناصر اسلم وانی، چیف سیکریٹری اتل ڈلو، ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔

