آغا روح اللہ مہدی کا عوامی مینڈیٹ اور حکومتی کارکردگی پر دو ٹوک بیان
آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ، کشمیر میں پی ایس اے جنگلات کا تحفظ کرنے کے لئے عمل میں لایا گیا تھا۔
Published : September 11, 2025 at 3:27 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے ایک اہم اور دو ٹوک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے منتخب حکومت کی ذمہ داریوں اور عوامی اُمیدوں کا واضح ذکر کیا ہے۔
آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ، عوام نے جن مقاصد کے لیے جس بھی سیاسی جماعت کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے، اُن سیاسی جماعتوں پر لازم ہے کہ وہ ان مقاصد پر سنجیدگی سے کام کریں۔ اگر کوئی حکومت، جسے عوام نے بھروسہ دے کر اقتدار میں لایا، اُن معاملات پر کام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو میرے نزدیک یہ عوام کے ساتھ ایک سنگین دھوکہ ہے۔
سری نگر سے نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ، کشمیر میں پی ایس اے جنگلات کا تحفظ کرنے کے لئے عمل میں لایا گیا تھا مگر جس کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لئے لڑنا چاہئیے۔
آغا روح اللہ مہدی نے مزید کہا کہ عوام ہر انتخابات میں اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی، ترقی، انصاف، روزگار، مہنگائی میں کمی اور دیگر اہم قومی مسائل کے حل کی اُمید رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی سیاسی جماعت صرف اقتدار کے مزے لے اور عوامی مسائل کو نظرانداز کرے تو یہ نہ صرف اخلاقی بددیانتی ہے بلکہ جمہوری اقدار کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وقت آ چکا ہے کہ تمام منتخب نمائندے اپنے وعدوں کا جائزہ لیں اور وہ ایجنڈا دوبارہ دیکھیں جس کی بنیاد پر انہیں عوام نے منتخب کیا تھا۔
نیشنل کانفرنس کے ایم پی نے کہا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر بحث سے زیادہ ضروری ہے کہ عوامی مسائل پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ عوام کو ریلیف دینا، روزگار فراہم کرنا، صحت، تعلیم، اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔
آغا روح اللہ مہدی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں مہنگائی، بےروزگاری اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل عوام کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں۔ ان کا مؤقف نہ صرف عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ وہ سیاسی قیادت کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر قربان نہ کیا جائے۔
ان باتوں کا اظہار آغا روح اللہ نے اننت ناگ کے ٹاون ہال میں سماج کے مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ عوام کی ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔
