پہلگام حملے کے بعد طے کیا گیا کچھ مقامات کا سیکورٹی آڈٹ ناگزیر ہے: عمر عبداللہ - OMAR ABDULLAH

عمر عبداللہ ( ای ٹی وی بھارت )

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team Published : May 27, 2025 at 5:41 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 6:03 PM IST 2 Min Read

عمر عبداللہ اننت ناگ میں پریس کانفرنس سے مخاطب (ای ٹی وی بھارت) اننت ناگ (فیاض لولو) : سیاحتی مقام پہلگام میں منگل کو جموں و کشمیر کی پہلی کابینہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت یونین ٹیریٹری کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’’کشمیر کی خوبصورتی، امن پسند ماحول اور کشمیری عوام کی مہمان نوازی کی وجہ سے سیاح آج بھی بلا خوف و خطر کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔‘‘ عمر عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کئی نئے اقدامات متعارف کیے جائیں گے تاکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو مزید بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی امرناتھ یاترا کے دوران کشمیری عوام پوری تندہی اور خلوص سے یاتریوں کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ’’اس سال ریکارڈ تعداد میں یاتری درشن کے لیے آئیں گے، جس سے نہ صرف مذہبی ہم آہنگی کو فروغ ملے گا بلکہ ریاست کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔‘‘ عمر عبداللہ کے مطابق ’’حکومت کی ترجیح ہے کہ کشمیر کو ایک پرامن اور خوشحال سیاحتی مرکز کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔‘‘ تاہم انہوں نے نام لئے بغیر لیفٹیننٹ گورنر کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا: ’’سیاحت کے فروغ کے لیے تین حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا - جموں کشمیر کی منتخب حکومت، مرکزی سرکار اور جموں کشمیر کی غیر منتخب (یعنی ایل جی) حکومت۔‘‘ عمر عبداللہ اننت ناگ میں پریس کانفرنس سے مخاطب (ای ٹی وی بھارت) یہ بھی پڑھیں: وادی کشمیر میں سیاحت کے احیاء کی راہ ہموار کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی پہل، سیاحتی مقامات پر سرکاری میٹنگوں کی کریں گے قیادت

