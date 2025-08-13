جموں کے جنگلات میں فوج کو دی جا رہی ہے ’جنگل وارفیئر‘ کی تربیت

راجوری (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے پہاڑی علاقوں، خاص طور پر جموں خطے میں، جغرافیائی چیلنجز سے واقف ملی ٹنٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارتی فوج نے ’’جنگل وارفیئر‘‘ کی تربیت شروع کر دی ہے۔ گھنے جنگلات میں فوجی کارروائیوں کو ’’جنگل وارفیئر‘‘ (جنگلاتی جنگ) کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد جنگ ہے، جس میں جغرافیائی اور موسمی چیلنجوں کے ساتھ ساتھ مخصوص فوجی حکمت عملیوں کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے سرحدی ضلع راجوری کے سُندر بنی سیکٹر میں گھنے جنگلات کے بیچ فوجی جوانوں کی اس تربیت کا مشاہدہ کیا۔ یہاں موجود فوجیوں نے بتایا کہ اس وقت فوج کے لیے سب سے بڑا چیلنج ’’جنگل وارفیئر‘‘ ہے۔ فوجیوں کے مطابق: ’’ملی ٹنٹس مسلسل جنگل کا بھرپور استعمال کر کے حملے کر رہے ہیں۔ ان نئی حکمت عملیوں کو سمجھتے ہوئے فوج نے بھی اپنے جوانوں کو ’جنگل وارفیئر‘ میں ماہر بنانا شروع کر دیا ہے۔‘‘
ماک ڈرلز
اس وارفیئر کے سبھی پہلوؤں سے فوجیوں کو واقف کرانے کے لئے سندربنی سیکٹر میں فوجی مشقیں (ڈرلز) جاری ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگل میں مختلف اہداف مقرر کیے ہیں، جہاں جوان ’’کوئیک ریسپونس‘‘ (فوری ردعمل) کی مسلسل تربیت حاصل کر رہے ہیں تاکہ دراندازوں کے چھپ کر کیے گئے حملوں کو مؤثر طریقے سے اور وقت پر ناکام بنایا جا سکے۔
بڑھتی دراندازی
ایل او سی اور بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کا بڑھتا ہوا خطرہ بھی ایک بڑی تشویش ہے۔ پاکستان کے حمایت یافتہ ملی ٹنٹس گھنے جنگلات کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارتی فوج سرحد، ایل او سی کے نزدیک جنگلاتی علاقوں میں دراندازوں، ملی ٹنٹس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ یہ نئی تربیت فوج کو برتری فراہم کرے گی۔
