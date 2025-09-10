ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت جزوی طور پر بحال
لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ کی طویل بندش کے بعد ہلکی گاڑیوں کو آزمائشی بنیادوں پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 12:51 PM IST
Updated : September 10, 2025 at 1:24 PM IST
جموں: آٹھ روز کے طویل تعطل کے بعد سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) کو بدھ کے روز چھوٹی گاڑیوں (ایل ایم ویز) کی آمد و رفت کے لیے جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ تھارد، ضلع ادھم پور میں بڑے لینڈ سلائیڈ کے باعث یہ شاہراہ گذشتہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے مسلسل بند رہی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر اور گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ ہو گئے تھے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق صبح 9 بج کر 20 منٹ پر ہلکی گاڑیوں کو آزمائشی بنیادوں پر چلنے کی اجازت دی گئی اور خوش قسمتی سے اب تک کوئی رکاوٹ یا حادثہ پیش نہیں آیا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ مال بردار اور بھاری گاڑیوں (ایچ ایم ویز) کی آمد و رفت کو تاحال معطل رکھا گیا ہے اور اس بارے میں فیصلہ بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔
ادھر انتظامیہ نے جانوروں سے لدے چھ پہیہ ٹرکوں کو جکھانی، ادھم پور سے سرینگر کی جانب روانگی کی اجازت دے دی ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں ضروری رسد پہنچائی جا سکے۔
محکمہ ٹریفک کے عہدیداروں نے کہا کہ متاثرہ حصے میں ملبہ ہٹانے اور ڈھلوان کو مستحکم بنانے کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے تاکہ جلد از جلد شاہراہ کو مکمل طور پر آمد و رفت کے قابل بنایا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور صرف سرکاری ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے ہی شاہراہ کا استعمال کریں۔
