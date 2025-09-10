ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سرینگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت جزوی طور پر بحال

لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے قومی شاہراہ کی طویل بندش کے بعد ہلکی گاڑیوں کو آزمائشی بنیادوں پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔

جموں سرینگر قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت جزوی طور پر بحال
جموں سرینگر قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت جزوی طور پر بحال (File Photo : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 10, 2025 at 12:51 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں: آٹھ روز کے طویل تعطل کے بعد سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) کو بدھ کے روز چھوٹی گاڑیوں (ایل ایم ویز) کی آمد و رفت کے لیے جزوی طور پر بحال کر دیا گیا۔ تھارد، ضلع ادھم پور میں بڑے لینڈ سلائیڈ کے باعث یہ شاہراہ گذشتہ ایک ہفتے سے زائد عرصے سے مسلسل بند رہی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر اور گاڑیاں مختلف مقامات پر درماندہ ہو گئے تھے۔


سرکاری ذرائع کے مطابق صبح 9 بج کر 20 منٹ پر ہلکی گاڑیوں کو آزمائشی بنیادوں پر چلنے کی اجازت دی گئی اور خوش قسمتی سے اب تک کوئی رکاوٹ یا حادثہ پیش نہیں آیا۔

انہوں نے مزید بتایا کہ مال بردار اور بھاری گاڑیوں (ایچ ایم ویز) کی آمد و رفت کو تاحال معطل رکھا گیا ہے اور اس بارے میں فیصلہ بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد ہی کیا جائے گا۔

مزید پڑھیں: سری نگر جموں شاہراہ کی مسلسل بندش سے وادی کشمیر میں مٹن کی قلت بڑھ گئی، درجنوں شادیاں منسوخ


ادھر انتظامیہ نے جانوروں سے لدے چھ پہیہ ٹرکوں کو جکھانی، ادھم پور سے سرینگر کی جانب روانگی کی اجازت دے دی ہے تاکہ دور دراز علاقوں میں ضروری رسد پہنچائی جا سکے۔


محکمہ ٹریفک کے عہدیداروں نے کہا کہ متاثرہ حصے میں ملبہ ہٹانے اور ڈھلوان کو مستحکم بنانے کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے تاکہ جلد از جلد شاہراہ کو مکمل طور پر آمد و رفت کے قابل بنایا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور صرف سرکاری ایڈوائزری پر عمل کرتے ہوئے ہی شاہراہ کا استعمال کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں سرینگر قومی شاہراہ کی بندش سے کشمیر کی باغبانی کو بھاری نقصان

سیب کی فصل تیار، کاشتکار بے بس! کروڑوں کی صنعت خطرے میں

Last Updated : September 10, 2025 at 1:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JK TRAFFIC UPDATEJAMMU SRINAGAR HIGHWAY CLOSURENATIONAL HIGHWAY PARTIALLY REOPENEDجموں سرینگر قومی شاہراہJAMMU SRINAGAR NATIONAL HIGHWAY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.