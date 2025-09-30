ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی وے بندش کے بعد کولڈ اسٹوریج کی کمی نے کشمیری کسانوں کی کمر توڑ دی
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 2.90 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے تاہم کولڈ اسٹور ایک بھی نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 30, 2025 at 6:52 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : سیب کی صنعت وادی کشمیر معیشت کے لئے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، لیکن یہ صنعت رواں برس مسلسل بحران سے گزر رہی ہے۔ شاہراہوں کی رکاوٹ اور مارکیٹ کی بتدریج گراوٹ نے سیبوں کے سیزن کو درہم برہم کر دیا ہے، کولڈ سٹوریج کی کمی نے اب چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاشتکاروں کو مایوسی میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے کسان اپنی پیداوار کو سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
کاشتکاروں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’اگرچہ حکومت اکثر کسانوں، تاجروں کو مارکیٹ میں سست روی کے دوران کولڈ اسٹوریج کی سہولیات کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہے، لیکن زمینی حقیقت بہت مختلف ہے کیونکہ کولڈ اسٹوریج کا فقدان پایا جا رہا ہے، جس کے لئے سرکار اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے۔‘‘
وادی کشمیر میں سالانہ اوسطاً 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداور ہوتی ہے۔ اس میں سے تقریبا نصف پیداوار صرف جنوبی کشمیر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مجموعی پیداوار میں تقریباً 3 لاکھ میٹرک ٹن سیب مختلف کولڈ اسٹورز میں ذخیرہ کئے جاتے ہیں جبکہ دیگر پیداوار کو بروقت ملک کی مختلف منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے۔
جنوبی کشمیر میں وافر مقدار میں سیب کی پیداوار ہوتی ہے، اعدادو شمار کے مطابق جنوبی کشمیر میں سالانہ 10.29 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے جس میں ضلع اننت ناگ 2.90 لاکھ میٹرک ٹن کے ساتھ سر فہرست ہے جبکہ شوپیاں میں 2.79 کولگام ضلع میں 2.40 اور ضلع پلوامہ میں 2.20 لاکھ میٹرک ٹن سیب کی پیداوار ہوتی ہے۔
اگرچہ انڈسٹریل گروتھ سینٹر (آئی جی سی) لاسی پورہ، پلوامہ میں تقریباً 50 کولڈ اسٹوریج موجود ہیں جن میں 5 ہزار سے 8 ہزار میٹرک ٹن سیب اسٹور رکھنے کی گنجائش ہے تاہم پیداوار کے لحاظ سے یہ اسٹورز سیبوں کو ذخیرہ کرنے کے لئے ناکافی ہیں۔ وہیں چھوٹے اور درمیانہ درجہ کے کاشتکار موجودہ کولڈ اسٹوریج کے استعمال سے قاصر ہیں کیونکہ ان کے مطابق ’’سرمایہ دار اور بڑے تاجر تمام سلاٹس کو مہینوں پہلے بک کراتے ہیں۔ اسلئے یہ سہولت صرف بڑے تاجروں کی پوزیشن کو محفوظ رکھتی ہے، جب کہ چھوٹے اور متوسط طبقہ کے کاشتکار بے بس ہیں۔‘‘
ماہرین کی وارننگ
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ’’اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو فروٹ صنعت کو طویل مدتی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اننت ناگ کی جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری عبدالغنی کمال نے حکومت سے فوری اقدامات اٹھانے کی اپیل کی کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہر بحران کے وقت کاشتکار اور تاجر بے بس ہو جاتے ہیں۔ فروٹ صنعت کا انحصار کولڈ اسٹوریج پر ہے لیکن ایسے یونٹس کا فقدان ہونے کی وجہ سے سیب کی صنعت خسارے کی کگار پر ہے۔‘‘ کمال نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’اننت ناگ ضلع سیب کی پیداوار کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے اس کے باوجود یہاں کولڈ اسٹور موجود نہیں ہے اور سی گریڈ یا گران سیب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے جُوس پلانٹ بھی نہیں ہے۔‘‘
کسانوں کی بے بسی
اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے محمد سعید نامی ایک کاشتکار نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کسان ہر برس کسی نہ کسی بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’رواں برس ابتر موسمی صورتحال، ترسیلی نظام منقطع ہونے سے جو شدید نقصان ہوا ہے اس سے کسانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنا کافی مشکل ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’کاشتکار ایسی صورتحال میں اپنے سال بھر کی محنت کو ذخیرہ کر لیتے لیکن سی اے اسٹورز کی عدم موجودگی سے کسان بے بس ہیں۔‘‘ اسلئے انہوں نے بے بسی کے عالم میں اپنی محنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے سرکار سے اننت ناگ میں کولڈ اسٹورز اور جُوس پلانٹس نصب کرنے کا پُر زور مطالبہ کیا۔
ڈیپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ کے ایریا مارکیٹنگ افسر (اے ایم او) نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’محکمہ، فروٹس کو بر وقت ذخیرہ کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لئے اقدامات اٹھا رہا ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’اننت ناگ ضلع ایک وسیع علاقہ ہے، سرکار کی جانب سے نجی پیمانے پر ایچ اے ڈی پی (HADP) اسکیم کے تحت سی اے اسٹورز اور دیگر ایسے صنعتی یونٹس کے قیام کے لئے خواہش مند افراد کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ ان یونٹس کے لئے سرکار انہیں معقول سبسڈی فراہم کرے گا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اننت ناگ ضلع کے لئے 30 کروڑ کا سی اے اسٹور پروجیکٹ مختص کیا گیا ہے جو نجی یونٹ ہولڈر کو 12 کروڑ کی سبسڈی پر فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے وقت میں کولڈ اسٹور کی قلت کو دور کیا جائے گا۔
