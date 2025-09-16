ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیلاب کے بعد جموں و کشمیر میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خطرہ، رواں سال جولائی تک 79 ہزار سے زائد کیسز درج
ماہرین کا خیال ہے کہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے بڑھنے کا خطرہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔
Published : September 16, 2025 at 4:10 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 4:35 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں و کشمیر میں حالیہ سیلاب سے جہاں ہر طرف جان و مال کا نقصان ہوا ہے، وہیں ہر جگہ پانی جمع ہونے اور پینے کے صاف پانی کی کمی کی وجہ سے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ لاحق ہے۔ جموں و کشمیر کے تمام 20 اضلاع میں سے، وہ علاقے جہاں قدرتی بارش اور سیلاب کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں، ان بیماریوں کے پھیلاؤ کا سب سے زیادہ خطرہ ہیں۔ اس سال جولائی تک جموں و کشمیر میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے یرقان، شدید اسہال، شدید ہیپاٹائٹس، پیچش اور ٹائیفائیڈ کے 79,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جولائی کے مہینے تک پانی سے پیدا ہونے والی ان بیماریوں کے کل 79677 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں یرقان کے 544، شدید اسہال کے 54331، شدید ہیپاٹائٹس کے 5167، پیچش کے 5776 معاملے اور 13859 کیسز شامل ہیں۔ تمام 20 اضلاع میں سے، جموں ضلع میں یرقان اور شدید اسہال کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے، جن میں بالترتیب 170 اور 11050 کیسز شامل ہیں۔ سری نگر ضلع میں اس سال جولائی تک شدید ہیپاٹائٹس کے سب سے زیادہ 4333 کیس رپورٹ ہوئے جبکہ ادھم پور ضلع میں سب سے زیادہ پیچش اور ٹائیفائیڈ کیسز رپورٹ ہوئے جن میں بالترتیب 911 اور 2737 کیسز شامل ہیں۔
پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے کل نو افراد کی موت ہوئی، جن میں جموں ضلع میں شدید اسہال کی وجہ سے پانچ اموات، شدید ہیپاٹائٹس سے تین اور بارہمولہ ضلع میں شدید ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ایک موت شامل ہے۔
2024 میں، مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے کل 130100 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں یرقان کے 1309، شدید اسہال کے 81007، شدید ہیپاٹائٹس کے 10190، پیچش کے 10795 اور ٹائیفائڈ کے 26799 کیسز شامل ہیں۔ جموں ضلع میں یرقان، شدید اسہال اور پیچش کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن میں بالترتیب 482، 18234 اور 1733 کیسز شامل ہیں۔ سری نگر ضلع میں شدید ہیپاٹائٹس کے سب سے زیادہ 7458 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جب کہ ادھم پور میں 2024 کے دوران ٹائیفائیڈ کے سب سے زیادہ 4829 کیس درج ہوئے۔ کل نو افراد ہلاک ہوئے، جن میں جموں میں آٹھ اور رامبن میں ایک موت ہوئی۔
سال 2023 میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے کل 102236 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں یرقان کے 1428 کیسز، شدید ڈائریا کے 57184 کیسز، ہیپاٹائٹس کے 7904 کیسز، پیچش کے 9391 کیسز اور ٹائیفائیڈ کے 26329 کیسز شامل ہیں۔ جموں ضلع میں یرقان، شدید اسہال اور پیچش کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن میں بالترتیب 658، 15724 اور 2095 شامل ہیں۔ سری نگر ضلع میں شدید ہیپاٹائٹس اور ٹائیفائیڈ کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے، جن میں بالترتیب 6336 اور 4549 شامل ہیں۔ کل چھ اموات ہوئیں، جن میں تین شدید اسہال کی وجہ سے اور ایک جموں میں شدید ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، ایک بڈگام میں شدید ہیپاٹائٹس کی وجہ سے اور ایک کشتواڑ میں ٹائیفائیڈ کی وجہ سے شامل ہے۔
اب، اگست کے مہینے میں، جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ ہر طرف پینے کے پانی کی سپلائی لائنیں ٹوٹ گئیں اور سیلابی پانی لوگوں کے گھروں اور کھیتوں میں داخل ہوگیا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے بڑھنے کا خطرہ ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پر پھیلنے والی وبا کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، کمیونٹی میڈیسن کے سینئر ماہر ڈاکٹر ہرشدیپ جوشی نے کہا کہ سیلاب کے بعد پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ متاثرہ علاقوں میں پینے کا پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کو پینے، نہانے اور دیگر مقاصد کے لیے پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ زیادہ تر ابلا ہوا پانی استعمال کرنا چاہیے جس سے انفیکشن ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "چونکہ پانی سے یرقان، اسہال، ملیریا، ٹائیفائیڈ اور پیچش جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے لوگ جلد کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔" ڈاکٹر جوشی کا خیال ہے کہ اس وقت لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے اور بیداری پیدا کرنے میں حکومت کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے۔